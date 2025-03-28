ABD’de Kızamık Salgını Kansas’a Sıçradı

AMERİKA’DA KIZAMIK SALGINI ARTIYOR

Amerika Birleşik Devletleri, kızamık salgınıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde en az 17 eyalette kızamık vakaları rapor edilirken, 2019’dan beri en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı bildiriliyor. Salgın, Kansas eyaletine de sıçradı. Kansas sağlık yetkilileri, eyalette 23 kızamık vakasının tespit edildiğini duyurdu. Kansas Sağlık ve Çevre Bakanlığı, şu ana kadar hastaneye yatış gerektiren bir vaka olmadığını ve herhangi bir ölümün yaşanmadığını belirtti. Yetkililer, halka aşı olmaları ve hijyen önlemlerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

TEKSAS’TA KIZAMIK VAKA SAYISI ARTIYOR

Teksas eyaletinde kızamık salgını ciddi bir şekilde etkisini sürdürüyor. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı’nın yaptığı açıklamaya göre, ocak ayının sonundan bu yana toplam 327 vaka kaydedildi. Salgından etkilenen bölgede, aşısız ve bilinen sağlık sorunu bulunmayan bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Departman, kızamığın bulaşıcı olduğunu vurgulayarak, salgın bölgesi ve çevresindeki topluluklarda yeni vakaların ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Yerel sağlık departmanlarıyla iş birliği içerisinde salgının yayılmasını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.