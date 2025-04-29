Abd’de Konut Fiyatları Yavaşladı

ABD KONUT FİYAT ENDİKSI RAPORU YAYIMLANDI

ABD’de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi yayımlandı. Buna göre, şubat ayında ülke genelindeki konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 3,9 yükseldi. Bu veri artış gösterse de konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamayı da ortaya koyuyor.

YILLIK ARTIŞ ORANI

Yıllık bazda artış oranı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4,1 olarak belirlenmişti. Ocak ayında bu oran daha yüksekti. Ancak şubatta fiyat artış hızının azaldığını gösteren endeks için beklentiler, endeksin yüzde 4,6 artması yönündeydi.

20 KENTTEKİ DEĞİŞİM

ABD’nin 20 kentindeki konut fiyatları da şubatta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 yükseldi. Ocak ayında bu endeksin artışı yüzde 4,7 olarak kaydedilmişti.

NEW YORK EN YÜKSEK ARTIŞA SAHİP

Endeks verilerine göre, konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği şehir New York olarak belirlendi. Bu şehirde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,7 oranında yükseldi. New York’un ardından en yüksek artış gösteren şehirler, yüzde 7 ile Chicago ve yüzde 6,6 ile Cleveland oldu. Şubatta fiyatların en çok düştüğü kent ise yüzde 1,5 azalışla Tampa oldu.