ABD’de Konut Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor

KONUT FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

ABD’de Kasım ayı konut fiyatları, S&P Dow Jones Indices tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında da yıllık olarak yüzde 1,4 oranında bir artış gösterdi. Bu durum, konut fiyatlarındaki yükselişlerin 2023 yılının ortasından bu yana görülen en düşük seviyelere yakın bir seyir izlediğine işaret ediyor. ABD’nin 20 büyük şehrini kapsayan konut fiyat endeksi, Kasım’da yıllık bazda yüzde 1,4 artış kaydetti. Piyasa analistleri, beklenen artışın yüzde 1,2 civarında olacağını öngörmekteydi. Endeks, Ekim ayında da yüzde 1,3’lük bir yükseliş kaydetmişti.

KONUT FİYATLARININ EN FAZLA ARTTIĞI ŞEHİR CHICAGO

Kasım ayında konut fiyatlarının en fazla arttığı şehir Chicago oldu. Kentte, yıllık bazda konut fiyatları yüzde 5,7 oranında bir artış sergiledi. Chicago’nun ardından, New York yüzde 5 artışla ikinci sırada yer alırken, Cleveland ise yüzde 3,4’lük bir artış ile üçüncü oldu. Aynı dönemde konut fiyatlarının en belirgin düşüşü ise yüzde 3,9’luk gerileme ile Tampa’da gözlemlendi.