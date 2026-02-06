Trafik Güvenliğinde Çarpıcı Düzenlemeler: Cezalar Artıyor

TBMM Genel Kurulu, trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeleri onayladı. Karayolları Trafik Kanunu teklifi kapsamında, altı madde daha kabul edildi. Yapılan değişiklikler, yükleme ve gabari kurallarına uymayan kişilere, tehlikeli madde taşımacılığı kurallarını ihlal edenlere ve kış koşullarında lastik/zincir yükümlülüğüne aykırı davrananlara yönelik idari para cezalarını ciddi şekilde artırmaya yönelik düzenlemeleri içeriyor. Ayrıca, bisiklet, elektrikli skuter ve motosikletlerin yaya yollarında kullanılmasına yönelik 5 bin lira ceza öngörülürken, drift ve akrobatik sürüş davranışlarına karşı da ağır yaptırımlar getirildi. Yeni düzenlemeler, denetim yetkilerini genişletirken, yabancı plakalı araçların cezalarını ödemeden ülkeyi terk edemeyecekleri hükmünü de içeriyor.

Yükleme ve gabari kurallarında sıkı yaptırımlar

Yüklerin izin belgesine uygun taşınması zorunluluğu getirildi. Uygun olmayan bağlama ile taşınması yasaklandı; bu durumlarda, 3 bin liradan başlayarak tehlikeli madde veya konteyner taşıyan araçlar için 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Özel izne tabi eşyaların taşıması için izin almadan yükleyenler 60 bin lira ceza alacak. Azami yüklü ağırlığın yüzde 10 ile yüzde 25 üzerindeki aşırılıklar için 10 bin ile 40 bin lira arasında, yüzde 25’ten fazla aşımda ise 60 bin lira ceza uygulanacak.

Denetim ve engelleme durumları

Ağırlık ve boyut denetim yerlerinde işaretlere uymayan veya kontrolden kaçan araçlara tescil plakalarına göre 60 bin lira idari para cezası kesilecek. Milletlerarası taşımalarda, yabancı plakalı araçların, idari para cezaları tahsil edilmeden ülkeyi terk etmesi mümkün olmayacak. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, illerin iklim koşullarına göre kış lastiği zorunluluğu getirebilecek ve bu yetki valiliklere devredilebilecek. Yükümlüğe uymayan araçlara 6 bin lira ceza uygulanacak, ancak araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine gitmelerine izin verilecek.

Kış lastiği ve kar zinciri yükümlülüğü

Karlı ve buzlu hava koşullarında, kamyon, çekici ve otobüslerin kar zinciri bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirildi. Zincir bulundurmayanlara 6 bin lira, trafik akışına engel oluşturanlara ise 24 bin lira ceza uygulanacak. İzinli gösteriler dışında, tek tekerlek, sele üzerinde yatarak veya ayağa kalkarak yapılan akrobatik sürüşler de yasaklanıyor. Bu kurala uymayan motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine 46 bin lira ceza kesilecek; sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek.

Drift ve akrobatik sürüşlere ağır yaptırımlar

Yine, aynı ihlal beş yıl içerisinde tekrarlandığında sürücü belgesi iptal edilecek; yeniden belge alabilmek için kurs ve sınav şartı getirilecek. Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yaya yollarında kullanılması halinde 5 bin lira ceza uygulanacağı da ifade edildi. Ayrı bisiklet yolu varsa taşıt yolunda sürülmemesi, yan yana ikiden fazla sürülmemesi, güvenli sürüş koşullarına uyulması zorunluluğu ve fazla yolcu veya yönetmelik dışı yük taşımak gibi ihlaller cezaya bağlandı.

Bisiklet, elektrikli skuter ve kaldırım düzenlemeleri

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi alınması zorunluluğu getirildi; yetkisiz işletmecilere 86 bin 900 lira ceza uygulanacak. El freni çekilerek veya benzeri yöntemlerle araçların ani yön değiştirmesi gibi tehlikeli davranışlara ise 140 bin lira ceza öngörülüyor. İzin alınmadan yapılan yarış ve organizasyon düzenleyenlere 16 bin lira, yarış yapan sürücülere ise 46 bin lira ceza verilecek ve 2 yıl süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Diğer önemli yaptırımlar ve düzenlemeler

Ayrıca, 60 gün süreyle trafikten men cezası da uygulanacak. Geçiş üstünlüğü hakkını ihtiyaç olmadan kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesileceği bildirildi.