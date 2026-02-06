Bitcoin 60 Bin Dolar Eşiklerini Zorluyor

bitcoin-60-bin-dolar-esiklerini-zorluyor

Kripto para piyasalarında hareketlilik, teknoloji borsalarındaki global satış dalgaları ve riskli varlıklardan çekilme ile belirginleşiyor. Haftanın son işlem günü, Bitcoin’in 60 bin dolara düşüşü, son 16 ayın en düşük seviyesini test etmesine sebep oldu. Kripto para piyasaları, bu hafta içinde yaşanan şiddetli düşüşler ile sarsılmış durumda. Bitcoin’in 16 aylık en düşük seviyeye inmesi, kritik bir eşiğin sınanmasına neden oldu. Ancak, gelen tepki alımlarıyla birlikte bir miktar toparlanma yaşandı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNCELİK GÖSTERİYOR

Haftanın son işlem gününde lider kripto para birimi Bitcoin, teknoloji alanındaki genel satış dalgasıyla birlikte 60.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Günün erken saatlerinde 60.008,52 doları gören Bitcoin, yatırımcılar arasında endişeye neden oldu. Ancak bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla birlikte sınırlı bir yükseliş yaşandı ve yüzde 1,64’lük artışla 64.153,24 dolara gelerek denge bulmaya çalıştı. Mevcut fiyat seviyeleri, Bitcoin için tarihi bir dönüşü simgeliyor. Kripto varlıklar, Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında sektöre sağladığı desteğin etkisiyle yükselişe geçmeden önce yaşanan son büyük durak olan Ekim 2024 dönemindeki zayıf seyirlerine geri döndü.

