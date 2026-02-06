Emlak Vergilerinde Üç Kat Artış Şoku Yaşanıyor

Yeni yıl itibarıyla rayiç değerlerde gerçekleştirilen düzenleme neticesinde emlak vergileri üç katına kadar artış gösterdi. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde mülk sahipleri, belediyelerden yaptıkları borç sorgulamalarında yüksek tutarlarla karşılaşıyor.

VERGİLERDE ÜÇ KAT ARTIŞ YAŞANDI

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Emlak vergi değeri bir önceki yıla göre üç kat artırıldı. Geçen yıl 3.300 TL ödeyen bir kişi bu yıl 9.900 TL ödüyor” açıklamasında bulundu. Küçükçekmece’de ise imara açık olmayan 748 ve 894 metrekare büyüklüğündeki iki ayrı arsası bulunan bir kişi, geçen yıl 33.058 TL emlak vergisi öderken, bu yıl ödemesi 99.237 TL’ye fırladı. Üsküdar’da da bir daire sahibi, geçen yıl için 3.352 TL olan emlak vergisini bu yıl 9.539 TL olarak görecek.

ARSA SAHİPLERİ DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Emlak vergileri konutlarda binde 1, işyerlerinde binde 2, arsalarda ise binde 3 oranında alınırken, büyükşehirlerde bunların iki katı geçerli oluyor. Bu yıl en fazla etkilenenlerin arsa sahipleri olacağı öngörülüyor. İmarlı yer sahipleri, konut sahiplerine göre üç kat daha fazla emlak vergisi ödemek durumunda kalacak. İnşaat yaptırmayan arsa sahiplerinin, yüksek emlak vergileri ile karşı karşıya kalması bekleniyor.

TAPU İŞLEMLERİNDE GECİKME YAŞANIYOR

Birçok belediyenin uyguladığı yüksek üst sınır nedeniyle emlak vergileri önemli oranda arttı. Bu durum, tapu işlemlerinin büyük ölçüde kilitlenmesine yol açıyor. Tapuda satış yapmak isteyen bireyler, belediyede görünen rayiç değerin altında bir beyan yapamıyor. Bazı taşınmazların değeri, üç kat artışa rağmen piyasa değerinin oldukça üstünde kalıyor. Bu durum, 5 yıl geçmemiş taşınmazları satmak isteyen birçok mülk sahibinin pazarlık yapma süreçlerini etkilemeye başladı.

DEVLETÇE ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Gayrimenkul satışlarının tapuda alım-satım işlemlerinin önündeki en büyük engelin, artan emlak vergi değeri olduğunu belirten uzmanlar, hükümetin konuya dair bir değer barışı çalışması yapmasını bekliyor. Bir defaya mahsus beyan affı veya değer barışı sağlanmasının, bu noktada önemli bir çözüm olacağına vurgu yapılıyor. Ayrıca, tapu harçlarının makul seviyelere çekilmesi, sorunların çözümü için gerekli adımlar arasında yer alıyor.

MUAFİYETLERİ UNUTMAYALIM

Bu yıl emlak vergilerinin yükselmesi, birçok kişi için maddi yük getirmekte. Emlak vergisi, servete dayalı bir vergi niteliği taşırken, bazı kesimler için muafiyetler de mevcut. 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni bulunan emekliler için muafiyet devam ediyor. Ayrıca, şehit ve gazi yakınları, dul ve yetim aylığı alanlar da emlak vergisinden muaf tutuluyor.

ÖDEMELER MAYIS VE KASIM DÖNEMİNDE YAPILACAK

Mükellefler, bu artışları mayıs ayında fark edecekler. Emlak vergisi, iki taksit halinde ödeniyor ve bu ödemelerin mayıs ve kasım aylarında yapılması gerekiyor. Gayrimenkulünü satmak isteyen kişilerin, yüksek emlak vergileriyle karşılaşmaları söz konusu. Geçen yıl 8.000 TL emlak vergisi ödeyen bir mükellef, bu yıl yaklaşık 24.000 TL ödeme yapması gerektiği bilgisini alacak.