Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmen Sona Erdi

DÜZENLEME İLE GÜMRÜK MUAFİYETİ KALKTI

Daha önce 30 Euro’ya kadar olan eşya için vergi muafiyeti sağlayan hüküm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan düzenleme ile sona erdi. 7 Ocak tarihinde yayımlanan bu kararın, yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe gireceği ve uygulama detaylarının Ticaret Bakanlığı tarafından belirleneceği belirtilmişti. Bugün itibarıyla bu düzenleme resmen yürürlüğe girmiş oldu. Artık, yurt dışından getirilen ürünlerin fiyatı 1 Euro dahi olsa, gümrük işlemlerinin hukuken uygulanması gerekecek.

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA KİMLERDEN FAYDALANILACAK?

Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle mağduriyet yaşanmaması adına Ticaret Bakanlığı, Ar-Ge, eğitim ve test amaçlı ticari olmayan numunelerin (örneğin PCB, çip, sensör, modül) ithalatına izin verecek. Bu bağlamda, her bir ürün için 30 Euro’luk bir limit getirildi ve bir ay içerisinde en fazla 5 adet ürün ithal edilebilecek. Örnek vermek gerekirse, tekstil numuneleri için kumaş, düğme ve fermuar; deri ayakkabı numuneleri için bağcık, dış ve iç taban; deri ceketler için makul miktarda deri, astar ve metal aksesuar gibi parçalar numune olarak ithal edilebilecek.

DESTEKLENEN FAALİYETLER KAPSAMINDA GÜMRÜK BEYANNAMESİ

Vakıf ve derneklerin desteklediği eğitim ile bilimsel faaliyetler çerçevesinde, teknolojik araştırma ve geliştirme projeleri için bir gerçek kişi adına gelen eşyalar, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevli gerçek kişiler adına beyan edilecek ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile işleme alınacak.