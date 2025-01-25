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ABD’de Nakledilen Domuz Böbreği Başarısı

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DOMUZ ORGANLI NAKİL BAŞARISI

Towana Looney isimli kadın, New York’ta domuzdan nakledilen bir böbrekle 61 gündür yaşıyor. Bu süreç, tıbbi alanda önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Looney’in nakil operasyonunu gerçekleştiren Dr. Robert Montgomery, kadınla ilgili olarak, “Onu sokakta görseniz, dünyada içinde çalışan bir domuz organıyla dolaşan tek kişinin o olduğunu tahmin edemezdiniz.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

BÖBREK FONKSİYONU TAMAMEN NORMAL

Montgomery, Looney’in böbrek fonksiyonunun “tamamen normal” olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, kadın tedavi için bulunduğu New York’tan memleketi Alabama’ya yaklaşık bir ay sonra dönebilme ihtimali bulunduğunu ifade etti. Bu durum, tıpta domuz organlarının kullanılabilirliğini ve potansiyelini gözler önüne seriyor.

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