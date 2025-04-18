ABD’de Silahlı Saldırı, 1 Ölü

SİLAHLI SALDIRI SUÇLAMALARI VE GÖZALTILAR

ABD’nin Florida Eyalet Üniversitesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk verilere göre bir kişi yaşamını yitirdi ve en az altı kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak yetkililer, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi, bu sırada öğrenciler ve çalışanlar tahliye edildi. Olay anında üniversitede 42 bin öğrencinin bulunduğu kaydedildi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

BAŞKAN TRUMP’TAN TEPKİ

İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile gerçekleştirdiği görüşme esnasında saldırıyı gündeme getiren ABD Başkanı Donald Trump, bu durumu “korkunç bir olay” şeklinde tanımladı. Ancak saldırganın kimliği ve olayın detayları henüz netlik kazanmadı.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Görgü tanıkları, 15 ile 20 el arasında silah sesi duyduklarını ifade etti. Bir tanık, genç bir erkeğin silahla üniversitenin Öğrenci Birliği binasından çıktığını ve çevredeki insanların panik içinde kaçtığını anlattı. Ayrıca, birçok öğrencinin yakındaki bir kiliseye sığındığı belirtildi.