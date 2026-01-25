ABD’de Soğuk Hava Dalgası: 3 Evsiz Cansız Beden Bulundu

ABD, AŞIRI SOĞUK HAVA DALGASIYLA SAVAŞIYOR…

New York şehrinde Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde evsiz olduğu tahmin edilen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen bu kişilerden birinin kadın olduğu bildiriliyor. Yetkililer, yapılan incelemelerde olaylarda herhangi bir suç unsuru tespit etmediklerini ifade etti. Adli tıp uzmanları, bu kişilerin resmi ölüm nedenlerini araştırmak için soruşturmalarını sürdürüyor. ABD basınında yer alan bilgilere göre, cansız bedenlerin bulunduğu cumartesi gecesi sıcaklıklar yaklaşık eksi 12 dereceye kadar düştü.

KISITLAMALAR NEDENİYLE BİNLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Fırtınaların etkinliği nedeniyle günlük yaşam ve ulaşımda devam eden sıkıntılar vatandaşlar arasında endişeye yol açıyor. Hava koşullarının olumsuz etkileri nedeniyle enerji ve ulaşım altyapısında ciddi aksaklıklarla karşılaşıldığı belirtiliyor. Uçuş verilerini takip eden FlightAware adlı internet sitesine göre, kötü hava şartları yüzünden iptal edilen uçuş sayısının en az 9 bin 600’e ulaştığı bilgisi verildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ GİDERİLMİYOR

Fırtına sebebiyle birçok eyalette büyük elektrik kesintileri meydana gelmiş durumda. PowerOutage internet sitesinin sağladığı verilere göre, saat 07.23 itibarıyla 500 bin hanelik bir kesinti olduğu görüldü. Mississippi, Texas ve Tennessee eyaletlerinde her birinde 100 bin hanenin kesintilerden etkilendiği bildirilirken, Louisiana ve New Mexico eyaletlerinde de olumsuz hava şartlarının enerji altyapısına zarar verdiği ifade ediliyor.

ACİL DURUM İLANI YAPILDI

ABD’de dünden itibaren planlanan 4 binin üzerinde seferin iptal edildiği kaydedildi. İç Güvenlik Bakanlığı, başkent Washington’un bulunduğu Columbia eyaleti ile 19 başka eyalette de hava koşulları sebebiyle acil durum ilan edildiğini duyurdu. Bakan Kristi Noem, basın toplantısında “Elektriksiz kalan on binlerce insan var” diyerek elektrik dağıtım şirketlerinin hızlı bir şekilde hizmeti yeniden sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, halka gıda ve yakıt stoklamaları konusunda uyarıda bulunarak, “Hava çok, çok soğuk olacak. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.

FIRTINALARIN ETKİLERİ FELAKET NİTELİĞİNDE OLABİLİR

Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin güneydoğu bölgelerinde geniş çapta buz birikimine yol açacak büyük ve uzun süreli bir fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, “felç edici, yerel olarak felaket niteliğinde etkiler” beklentisi bulunduğu vurgulandı. Uzmanlar, rekor düzeyde düşük sıcaklıkların ve tehlikeli rüzgarların etkilerinin yarına kadar devam edeceği öngörüsünde bulunuyor.