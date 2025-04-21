ABD’de Uçak Motoru Alev Aldı

ABD’DE UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

CNN’in haberine göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Delta hava yolu şirketi, “Airbus A330” model uçağın motorunun alev almasıyla ilgili bilgi verdiler. Açıklamalarda, 282 yolcunun bulunduğu uçağın, Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’na yapacağı sefer için kapıdan çıkmasının ardından kısa bir süre içinde iki motorundan birinin alev aldığı belirtildi.

YOLCULARIN TAHLİYESİ

Havalimanındaki ilk yardım ve itfaiye ekipleri, motorun egzoz borusundan alev almasının ardından yangına müdahale ettiler. Açıklamada, 282 yolcunun acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildiği ifade edildi. Delta hava yolu şirketi, tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta’ya ulaştırılacağını duyurdu. Öte yandan, FAA, olayla ilgili herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı bilgisiyle soruşturma başlattı.

UÇAK KAZALARINDAKİ ARTIŞ ENDİŞELERİ

FAA, 29 Ocak’ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines’a ait bir yolcu uçağının “Black Hawk” isimli askeri helikopterle çarpıştığını bildirdi. Bu kazada 67 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 1 Şubat’ta Philadelphia kentinde bir hava ambulansının alışveriş merkezi yakınına düşmesi sonucu uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti. 17 Şubat’ta ise, Delta Hava Yolları’na ait başka bir yolcu uçağı, Kanada’nın Ontario eyaletindeki bir havalimanına inerken ters döndü ve 80 yolcunun bulunduğu uçakta 18 kişi yaralandı.