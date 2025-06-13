Abd’de Uçak Pistten Çıktı

HINDISTAN’DA YAŞANAN KAZA SONRASINDA ABD’DE DÖNEN FELAKET

Hindistan’da meydana gelen uçak kazasının ardından Amerika’da da olası bir facianın eşiğinden dönüldü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago’dan kalkıp Massachusetts’in başkenti Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı’na ulaşan Airbus A220 tipi yolcu uçağının kayarak asfalt pistin dışına çıktığını ve çim alanında durabildiğini bildirdi.

YOLCULAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Havalimanı yetkilileri, bu olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu. Tüm yolcular uçağın merdivenlerinden indirilerek, otobüslerle terminale taşındı.

UÇUŞLARDA GEÇİKME YAŞANDI

FAA yetkilileri, olay nedeniyle Boston’dan kalkan uçuşların yaklaşık 30 dakika rötar yaptığını aktardı.