Dünya

ABD’de Uçak Pistten Çıktı

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HINDISTAN’DA KAZA SONRASI AMERIKA’DA FACIADAN DÖNÜLDÜ

Hindistan’da bugün gerçekleşen uçak kazasının ardından Amerika’da büyük bir tehlikeden dönüldü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago’dan kalkarak Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı’na gitmeye hazırlanan Airbus A220 model yolcu uçağının, kayıp asfalttan dışarı çıkarak çimlik alanda durduğunu bildirdi.

YOLCULARIN TAHLİYESİ SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİ

Havalimanı personeli, kazada yaralanan kimsenin olmadığını doğruladı. Tüm yolcular, uçağın merdivenlerinden indirilerek otobüslerle terminale götürüldü.

UÇUŞLARDA GECİKME YAŞANDI

FAA yetkilileri, Boston’dan kalkan uçuşların, bu olay nedeniyle yaklaşık 30 dakika rötar yaptığını açıkladı.

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