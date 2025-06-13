ABD’de Uçak Pistten Çıktı

HINDISTAN’DA KAZA SONRASI AMERIKA’DA FACIADAN DÖNÜLDÜ
Hindistan’da bugün gerçekleşen uçak kazasının ardından Amerika’da büyük bir tehlikeden dönüldü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago’dan kalkarak Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı’na gitmeye hazırlanan Airbus A220 model yolcu uçağının, kayıp asfalttan dışarı çıkarak çimlik alanda durduğunu bildirdi.
YOLCULARIN TAHLİYESİ SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİ
Havalimanı personeli, kazada yaralanan kimsenin olmadığını doğruladı. Tüm yolcular, uçağın merdivenlerinden indirilerek otobüslerle terminale götürüldü.
UÇUŞLARDA GECİKME YAŞANDI
FAA yetkilileri, Boston’dan kalkan uçuşların, bu olay nedeniyle yaklaşık 30 dakika rötar yaptığını açıkladı.