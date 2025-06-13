ABD’de Uçak Pistten Çıktı

HINDISTAN’DAKI UÇAK KAZASI SONRASI ABD’DE FACİADAN DÖNÜLDÜ
Hindistan’da bugün meydana gelen uçak kazasından sonra Amerika’da da bir tehlike yaşandı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago’dan havalanarak Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı’na giden Airbus A220 tipi yolcu uçağının kayarak asfalt pist sınırından çıktığını ve çimlik alanda durabildiğini bildirdi.
YOLCULAR GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ
Havalimanı yetkilileri, olay sırasında yaralanan kimsenin olmadığını duyurdu. Tüm yolcular, uçağın merdivenlerinden indirilerek otobüslerle terminale taşındı.
UÇAKLARDA 30 DAKİKA RÖTAR OLDU
FAA yetkilileri, Boston’dan kalkan uçakların, meydana gelen olay nedeniyle yaklaşık 30 dakika gecikme yaşadığını ifade etti.