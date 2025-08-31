Abd’de Yeni İlaç Denemesi Başarıldı

BAŞ VE BOYUN KANSERİ UZERİNE YENİ ARAŞTIRMALAR

Baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu (HNSCC), hem kedilerde hem de insanlarda son derece öldürücü ve tedavi edilmesi zor bir kanser türü. ABD’de gerçekleştirilen küçük ölçekli bir çalışmada bu hastalığa yakalanmış 20 kediye yeni bir ilaç uygulandı. Çalışmanın sonuçları, kedilerin üçte birinden fazlasında hastalığın kontrol altına alınabildiğini ve yan etkilerin minimum düzeyde olduğunu gösteriyor. Denenen ilaç, insanlardaki baş-boyun kanserleri için tasarlanmış olup, ilk defa STAT3 adlı molekülü hedef alıyor. Bu molekül, kanserin gelişiminde rol oynayan bazı genlerin işlevini kontrol ediyor ve birçok tümör tipinde bulunuyor.

UMUT VEREN HİKAYELER VE TEDAVİ SONUÇLARI

Araştırmacılar, bu molekülün etkisini engelleyerek aynı zamanda bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasına yardımcı olan PD-1 proteininin seviyesini artırdıklarını belirtiyor. Çalışmaya katılan kedilerden biri olan Jak adındaki 9 yaşındaki siyah kedinin teşhis sonrası yalnızca 6-8 hafta ömrü kalmıştı. Ancak tedavi sonrasında semptomları hafifledi ve 8 aydan fazla yaşadı. Sahibi Tina Thomas, “O süre zarfında çocuklarım mezuniyetlerini tamamladı, Jak bizimle bir Noel daha geçirdi. Buna değdi” diyor. Genel olarak, 20 kediden 7’sinde tümörün küçülmesi veya hastalığın sabitlenmesi gözlemlendi. Bu kedilerin ortalama yaşam süresi tedavi sonrası 161 gün oldu.

İNSANLAR İÇİN YENİ UMUT

Araştırmacılardan Dr. Daniel Johnson, çalışmanın iki önemli sonucu olduğuna dikkat çekiyor: “Gen ifadesini kontrol eden ve kanser gelişimini tetikleyen transkripsiyon faktörlerinin hedef alınabileceği kanıtlandı. Kediler gibi evcil hayvanların kanser modelleri, insanlar için yapılan deneylerde farelerden çok daha güvenilir sonuçlar verebilir.” Çalışmanın yazarlarından Dr. Jennifer Grandis ise, “Bu tür araştırmalar hem evcil hayvanlara fayda sağlıyor hem de insanlara yönelik tedavilerin geliştirilmesini hızlandırıyor. Kediler zarar görmedi, aksine birçoğu tedaviden yararlandı” açıklamasında bulunuyor.