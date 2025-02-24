ABD Dedeağaç’ta Üsse Sahip Değil

ABD’DEN YAZILI AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Anadolu Ajansı muhabirine Yunan basınında çıkan ve ABD’nin Dedeağaç’taki üssünü kapatacağına dair spekülasyonlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Yetkili, “ABD’nin, Dedeağaç’ta bir üssü yok, burası ABD’nin Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde erişim hakkına sahip olduğu bir Yunan tesisidir.” şeklinde ifade etti.

TEÇHİZAT TANIMI

Açıklamada, söz konusu tesisin sadece ABD teçhizatının Avrupa’ya giriş ve çıkışında kullanılan bir ulaşım merkezi olduğunu belirten yetkili, “Burası ABD’nin kapatacağı bir ‘üs’ değildir.” diyerek, Dedeağaç’taki durumun yanlış anlaşıldığını vurguladı.

YUNAN MEDYASINDAN GELEN İDDİALAR

Yunan basını, Dedeağaç’ta bulunan Amerikan üssünün kapatılacağına dair haberler yayımlamıştı. Dimokratia ve Ta Nea gazeteleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu kararı aldığı iddialarını öne sürdü. Dimokratia gazetesi, “Üssün kapatılması, Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki etkisini güçlendirecek ve Ankara’nın bölgede giriş çıkışları kontrol etme yetkisini artıracak.” şeklinde yorumlarda bulundu. Ta Nea gazetesinde ise, ABD’nin Ukrayna’ya desteğini azaltması durumunda Dedeağaç’taki üssün kapatılmasının Yunanistan gibi ülkeleri olumsuz etkileyeceği belirtildi.