ABD’Den Gazze Savaşına İlişkin Açıklama Geldi

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO’NDAN AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze’deki savaşa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. NBC kanalındaki Meet the Press programında yaptığı açıklamalarda, “Gazze’deki savaşta henüz sona gelişmediğini” ifade etti.

REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI VE HAMAS

Rubio, Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması konusuna dair ise, “Hamas’ın gerçekten ciddi olup olmadığını, bu teknik görüşmelerin lojistik açısından nasıl ilerlediğinden çok hızlı bir şekilde anlayacağız” şeklinde konuştu. Bakan, ayrıca ABD’nin rehinelerin bir an önce serbest bırakılmasını istediğini belirtti.