ABD’den Intel’e Yüzde 10 Hisse

ABD HÜKÜMETİ İNTEL HİSSESİ SATINALDI

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel’in yüzde 10 hissesini aldığını duyurdu. Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, “ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel’in yüzde 10’una sahip” şeklinde ifade etti. “Tarihi” bir anlaşma olarak nitelendirdiği bu gelişmenin, yarı iletkenler alanındaki ABD liderliğini pekiştireceğini ve ülkenin ekonomisini büyüteceğini vurguladı. Ayrıca bu durumun Amerika’nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına almasına yardımcı olacağını aktardı.

HÜKÜMETİN İNTEL YATIRIMI DETAYLANDIRILDI

Intel tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetimi ile ABD’nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak amacıyla “tarihi” bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşma uyarınca, ABD hükümetinin Intel’in hisselerine 8,9 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı kaydedildi. Hükümetin, Intel hisselerinin 433,3 milyon adedini hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı, bunun da şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 9,9’una denk geldiği aktarıldı. Ayrıca, hükümetin Intel’deki yatırımının pasif bir sahiplik olacağı ve herhangi bir yönetim veya bilgi hakkı talep etmeyeceği vurgulandı. Bunun yanı sıra, yatırımın, daha önce Intel’e yerli yarı iletken üretimini artırma amacıyla tahsis edilen ancak ödenmemiş olan 5,7 milyar dolarlık hibe ile şirket için belirlenen 3,2 milyar dolarla finanse edileceği belirtildi.

TRUMP’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabında konuyla ilgili olarak, “ABD’nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel’in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum” açıklamasında bulundu. Anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirten Trump, “ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Trump, Intel’in AB hükümetine yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini söyledi.

TRUMP’TAN YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD hükümetinin Intel’de hisse sahibi olmayı değerlendirdiğine dair sorular üzerine, “Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma” diye yanıt verdi. Trump, Intel’in rakiplerine göre geride kaldığını belirterek, bu konuyu Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile gerçekleştirdiği görüşmede gündeme getirdiğini anlattı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki faiz indirimlerine ilişkin açıklaması hakkında da, “Ona ‘çok geç’ dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı” şeklinde konuştu. Kanada’nın ABD mallarına uygulanan misilleme tarifeleri kaldırma kararına da değinen Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile başarılı bir görüşme yaptıklarını ve yakında yeniden görüşmeyi planladıklarını ifade etti.