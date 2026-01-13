ABD’den İran Vatandaşlarına Acil Terk Çağrısı

ABD’DEN İRAN’DAKİ VATANDAŞLARA ÜLKEYİ TERK ÇAĞRISI

ABD, İran’da süregelen gösteriler ve artan güvenlik tehditlerine dikkat çekerek, ülkedeki vatandaşlarına “derhal ülkeyi terk edin” çağrısında bulundu. Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, Amerikalıların Washington’un “yardımına ihtiyaç duymadan İran’dan ayrılma” planı yapmaları gerektiği vurgulandı.

GÜVENLİK RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, ülkede devam eden protestolara ve güvenlik tehditlerine vurgu yapılarak, “İran’dan hemen ayrılın. Eğer ayrılamıyorsanız, evinizde ya da başka bir güvenli binada emniyetli bir yere geçin.” ifadeleri kullanıldı. ABD hükümeti, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür tavsiyelerle önlemler almaya devam ediyor.

DİPLOMASİ VURGUSU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı’nın İran konusundaki yaklaşımına ilişkin bilgi vererek, Donald Trump’ın öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini, ancak askeri müdahale seçeneğinin her zaman masada olduğunu belirtti.