ABD’den Vize Başvurularında Sosyal Medya Taraması

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN TARTIŞMALI ADIMI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, vize politikalarında tartışmalara yol açacak bir adım attığı öne sürüldü. New York Times’ın haberine göre Rubio, ABD’ye vize başvurusu yapan kişilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesi ve bu kişilerin Filistin destekçisi olup olmadıklarının tespit edilmesi için dış temsilciliklere talimat verdi.

Hedef: FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ

İddialara göre bu talimat, özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden sonra İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından dikkat çekiyor. Öğrenci ve değişim vizeleri başvurularında sosyal medya incelemenin temel gayesinin, Filistin’e yakınlık duyan öğrencilerin ABD’ye girişini engellemek olduğu ifade ediliyor. Bu durum, Rubio’nun daha önce “Filistin destekçisi” olduklarını belirttiği 300’den fazla yabancı öğrencinin vize iptallerini açıklamasıyla paralellik gösteriyor.

RÜMEYSA ÖZTÜRK OLAYI GÜNDEME GELDİ

Söz konusu gelişmeler, Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk’ün 25 Mart 2025 akşamı maskeli altı ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) görevlisi tarafından gözaltına alınması ile daha da dikkat çekti. Öztürk’ün vizesinin iptal edildiği ve sınır dışı edileceği açıklanırken, bu olay ABD’de Filistin’e destek veren bireylere yönelik baskıların bir örneği olarak değerlendiriliyor.

RUBIO’NUN AÇIKLAMALARI TARTIŞMALARI ARTIRDI

Rubio, daha önceki bir açıklamasında, “Öğrencilere eğitim için vize veriyoruz, kampüsleri karıştırmaları için değil” şeklinde ifade ederek vize iptallerini savundu. İddia edilen yeni talimat, sosyal medya incelemelerinin sistematik bir yaklaşım haline gelebileceği kaygısını gündeme getiriyor.