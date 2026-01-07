ABD Dışişleri Bakanı Rubio Grönland Görüşmelerini Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Grönland Görüşmelerine Hazırlanıyor

Dışişleri Bakanı, Grönland üzerinde önemli gündem maddelerine odaklanacak.

ABD Dışişleri Bakanı, Danimarka ile gelecek hafta yapacağı görüşmeye işaret ederek, Grönland konusundaki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Kongre binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rubio, ABD’nin Grönland’a askeri müdahale olasılığına ilişkin soruya “Danimarka ya da askeri müdahale hakkında konuşmak için burada değilim. Gelecek hafta onlarla görüşeceğim. Bu konuları o zaman konuşacağız” şeklinde yanıt verdi.

Trump döneminde Grönland’a olan ilginin altını çizen Rubio, bu konunun daha önce de gündeme geldiğini vurguladı. “Trump’ın Grönland’a yönelik ilgisinin yeni olmadığını” söyleyen Bakan, eski başkanın görevi sırasında da bu meseleye öncelik verdiğini belirtti.