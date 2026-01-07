ABD Dışişleri Bakanı Rubio Grönland Görüşmelerini Açıkladı

abd-disisleri-bakani-rubio-gronland-gorusmelerini-acikladi

ABD Dışişleri Bakanı Grönland Görüşmelerine Hazırlanıyor

Dışişleri Bakanı, Grönland üzerinde önemli gündem maddelerine odaklanacak.

ABD Dışişleri Bakanı, Danimarka ile gelecek hafta yapacağı görüşmeye işaret ederek, Grönland konusundaki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Kongre binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rubio, ABD’nin Grönland’a askeri müdahale olasılığına ilişkin soruya “Danimarka ya da askeri müdahale hakkında konuşmak için burada değilim. Gelecek hafta onlarla görüşeceğim. Bu konuları o zaman konuşacağız” şeklinde yanıt verdi.

Trump döneminde Grönland’a olan ilginin altını çizen Rubio, bu konunun daha önce de gündeme geldiğini vurguladı. “Trump’ın Grönland’a yönelik ilgisinin yeni olmadığını” söyleyen Bakan, eski başkanın görevi sırasında da bu meseleye öncelik verdiğini belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında, bir alanda yapılan çalışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyükşehir ekipleri, uygulamayı durdurma çabasında bulundu.
Gündem

Bursa’daki Işıklı Cisimlerin Kaynağı Belirlendi

Bursa'da akşam saatlerinde panik yaratan gizemli ışıkların, Starlink uydularına ait olduğu belirlendi. Olay, bölge halkında merak uyandırdı.
Gündem

Eber Gölü’nde Yangın Çalışmaları Sürüyor

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde uzun süreli kuraklık nedeniyle sazlık alanda yangın meydana geldi. Yangının etkileri bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.
Gündem

Arnavutköy Adnan Menderes Camisinde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İstanbul Arnavutköy'de bir cami avlusunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı; anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.
Gündem

Bursa’da Yangın Baraka ve Minibüsü Sardı

Osmangazi'de bir barakada başlayan yangın, komşu minibüse de yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.