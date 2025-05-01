Abd Dışişleri Bakanlığı: Gazze’ye Yardım İstiyoruz

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ TAMMY BRUCE’UN AÇIKLAMALARI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelere dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bruce, Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı insani durumun hatırlatılması üzerine, “Yardımların devam etmesini istiyoruz. İnsani yardım malzemelerinin ve desteğin güvenli bir şekilde taşınabildiği ve yağmalanmadığı, çalınmadığı ve insanların soyulmadığı sürece devam etmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Bruce, savaş bölgesine yardım ulaştırmanın bazı standartları olduğunu belirterek, “Bunun çok yüksek bir çıta olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

BAŞKAN TRUMP’IN GAZZE’YE YARDIM TALİBİ

Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump’ın da bu konuya ilgisi olduğunu aktararak, Başkan’ın daha önce “Gazze’ye iyi davranılması gerektiği, bölgede ilaç ve yiyeceğe çok büyük ihtiyaç duyulduğu” açıklamalarını hatırlattı. Bu bağlamda atılan adımlarla ilgili ayrıntıları paylaşamayacağını ifade eden Bruce, ABD’nin İsrail ile olan ilişkilerinin ise “mükemmel” gittiğini ve Tel Aviv yönetiminin ABD’nin en büyük müttefiklerinden biri olduğunu belirtti.

SURİYE İLE İLİŞKİLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Bruce, 29 Nisan’da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Suriye hükümeti yetkilileriyle ABD Dışişleri Bakanlığı görevlileri arasında bir toplantı yapıldığını doğruladı ve toplantıda konuşulan konulara yüzeysel olarak değindi. Bruce, “Geçici yetkilileri, Suriye vatandaşları için istikrarı güçlendirecek, ciddi komşularla barışı güvence altına alacak, Suriye ekonomisini geliştirecek ve uluslararası toplumla iyi niyetli bir işbirliğini sağlayacak politikalar seçmeleri konusunda teşvik etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve yaptırımların kaldırılması konusundaki bir soruya ise Bruce, bunun “geçici yetkililerin eylemlerine ve ilettikleri belirli güven kazanma önlemlerine vereceği olumlu yanıta bağlı olacağını” ifade etti. Ayrıca, Suriye’deki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Bruce, Dürzi toplumuna yönelik yaşanan son şiddet olaylarından haberdar olduklarını belirtti. Bruce, “Geçici yetkilileri, şiddet ve sivil zarar faillerini eylemlerinden sorumlu tutmaya ve tüm Suriyelilerin, her birinin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz.” şeklinde konuştu.