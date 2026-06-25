ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,1 Büyüdü

Ekonomi
Amerikan bayrağı ve borsa panosunun görüntüsü
ABD ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde beklenenden daha yüksek bir büyüme oranı kaydetti.
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ABD ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 oranında büyüyerek revize edilen verilerle beklentilerin üzerine çıktı. Nisan ayındaki öncü tahmin yüzde 2 büyüme öngörmüştü. Mayıs ayında açıklanan ikinci tahmin ise yüzde 1,6 seviyesindeydi. Böylece ülke ekonomisinin ilk çeyrek büyüme oranı yukarı yönlü düzeltildi. ABD ekonomisi 2025’in son çeyreğinde yüzde 0,5 büyümüştü. Geçen yılın tamamında ise yüzde 2,1 büyüme kaydedilmişti.

ENFLASYON VERİLERİ DE YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

İlk çeyrek büyümesinde yatırımlar, ihracat ve kamu harcamaları etkili oldu. Tüketici harcamaları da büyümeye katkı sağladı. GSYH hesaplamasında eksi kalem olan ithalat ise arttı. Büyüme verisindeki revizyonda ithalata ait aşağı yönlü güncelleme belirleyici oldu. Bu etki tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonla kısmen dengelendi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,5’ten yüzde 4,6’ya çıkarıldı. Bu endeks geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,9 artmıştı. Gıda ve enerji hariç çekirdek endeks ise yüzde 4,4 olarak kaldı. Çekirdek endeks bir önceki çeyrekte yüzde 2,7 yükselmişti.

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