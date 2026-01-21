ABD F-15E’leri Ürdün’e Gönderdi, USS Abraham Lincoln İlerliyor

ABD, ORTA DOĞU’YA SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERİYOR

ABD merkezli bir gazete, “ABD’nin Orta Doğu’ya savaş uçakları gönderdiğini ve bir uçak gemisinin de bölgeye doğru hareket ettiğini” duyurdu. Haberde, “ABD Ordusu’na ait F-15E savaş uçaklarının, 18 Ocak Pazar günü Ürdün’e indiği; USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de destroyerler, F-35’ler ve elektronik harp uçaklarıyla birlikte Basra Körfezi’ne doğru ilerlediği” vurgulandı. Haberin kaynaklarına göre, ABD Başkanı Trump, İran’a karşı askeri opsiyonları değerlendirmeye devam ediyor. Belirleyici askeri seçenekler talep ettiği aktarıldı.

SAVAŞ İHTİMALİ GÜNDEMDE

Yetkililerin ifadelerine göre, Trump, geçtiğimiz hafta İran’a yönelik muhtemel bir saldırıdan vazgeçmesine rağmen, İran yönetiminin göstericilere karşı sert müdahaleleri ve artan can kayıpları nedeniyle askeri seçenekleri tamamen gündemden düşürmedi. “Bu görüşmeler, ABD’nin Orta Doğu’ya bir uçak gemisi ve savaş uçakları göndermesiyle eş zamanlı yürütülüyor” ifadesine yer verildi. Ayrıca, “Bu konuşlandırmalar, Trump’ın İran’a saldırma imkânına sahip olduğunu gösteren geniş çaplı bir askeri yığınağın başlangıcı olabilir” denildi.

ASKERİ SEÇENEKLER MASADA

Yetkililere göre, Trump, herhangi bir askeri adımın yaratacağı etkiyi anlatırken sıkça “belirleyici” kelimesini kullandı. Bu durumun, Pentagon ve Beyaz Saray’da İran yönetimini iktidardan uzaklaştırmaya yönelik senaryoların masaya yatırılmasına yol açtığı ifade edildi. Haberde, daha sınırlı askeri seçenekler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait tesislerin hedef alınmasının da değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak, Trump’ın henüz İran’a yönelik bir saldırı emri vermediği ve son kararın belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

İRAN’DA CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İran’da hükümet karşıtı protestolar sırasında ölenlerin sayısına ilişkin farklı tahminler bulunduğu aktarılıyor. “ABD’li yetkililer, can kaybının 2 bin ila 3 bin seviyesinin çok üzerinde olabileceğini değerlendiriyor” denildi. Ülkedeki durum üzerine ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, İranlı yetkililerin 18 bine kadar kişiyi öldürmüş olabileceğini belirtti. Trump’ın, kısa süre önce İran’a saldırı ihtimali sorulduğunda, “İran’la ilgili ne olacağını göreceğiz” şeklindeki yanıtı dikkat çekti.

F-15E SAVAŞ UÇAKLARI ÜRDÜN’DE

Haberin devamında, “ABD Ordusu’nun Orta Doğu’ya ek askeri unsurlar sevk etmeye devam ettiği, bu kapsamda F-15E savaş uçaklarının 18 Ocak Pazar günü Ürdün’e indiği” belirtildi. “USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de intikal eden taarruz grubuyla birlikte Basra Körfezi’ne doğru yol aldığı” ifadesi yer aldı. ABD’li yetkililer, olası misillemelere karşı bölgeye Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerinin konuşlandırılacağını duyurdu.

HİSSELİ SEÇENEKLER GÖRÜŞÜLÜYOR

Ayrıca, “Trump yönetimi içinde İran’a yönelik askeri olmayan alternatiflerin de tartışıldığı, bunlar arasında protestocuların çevrimiçi koordinasyonuna destek verilmesi ve yeni yaptırımların gündeme geldiği” bilgisi paylaşıldı. Tahran yönetiminin, ABD’nin İran’ı hedef alması durumunda Amerikalılara karşılık vereceğini açıkladığı aktarılırken, İran Cumhurbaşkanı’nın, “Ülkemizin Yüce Lideri’ne yönelik bir saldırı, İran ulusuna karşı tam anlamıyla bir savaştır” şeklindeki açıklaması dikkat çekti.