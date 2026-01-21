Balıkesir Sındırgı’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir, son zamanlarda art arda yaşanan depremlerle halkı tedirgin ediyor. Bugün, Sındırgı ilçesi bir kez daha sarsılırken, Marmara ve Ege Bölgesi’nin farklı yerlerinde de hissedilen bir deprem kaydedildi.

SINDIRGI’DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 18.11’de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gözlemlendi. Depremin derinliği ise 11.58 kilometre olarak belirlendi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, çevre illerde de hissedildiği bilgisi alındı.