Balıkesir Sındırgı’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

balikesir-sindirgi-da-4-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi

Balıkesir, son zamanlarda art arda yaşanan depremlerle halkı tedirgin ediyor. Bugün, Sındırgı ilçesi bir kez daha sarsılırken, Marmara ve Ege Bölgesi’nin farklı yerlerinde de hissedilen bir deprem kaydedildi.

SINDIRGI’DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 18.11’de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gözlemlendi. Depremin derinliği ise 11.58 kilometre olarak belirlendi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, çevre illerde de hissedildiği bilgisi alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Usta Sanatçı Haldun Dormen 97 Yaşında Vefat Etti

Tüm Türkiye'nin tanıdığı ustalığıyla öne çıkan Haldun Dormen, 97 yaşında vefat etti. Sanat camiasında büyük bir boşluk bıraktı.
Gündem

Trump’ın Ekonomi Açıklamaları Dikkat Çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda katılımcılara hitap etti.
Gündem

F-15 Savaş Uçakları Ürdün’e İndi: Uçak Gemisi Yolda

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'ya savaş uçakları ve bir uçak gemisi gönderdi. İlgili kaynaklar, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri alternatifleri değerlendiğini aktardı.
Gündem

Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli Kartepe'de bir yolcu otobüsü şarampole devrildi; kazada birçok kişi yaralandı. İlk yardım, olay yerindeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Gündem

Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada birçok kişi yaralanırken, ilk yardım vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.