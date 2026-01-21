Usta Sanatçı Haldun Dormen 97 Yaşında Vefat Etti

Usta sanatçı Haldun Dormen’in Vefatı

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Gündem

Balıkesir Sındırgı’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği bildirildi. AFAD, durumu kamuoyuna açıkladı.
Gündem

Trump’ın Ekonomi Açıklamaları Dikkat Çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda katılımcılara hitap etti.
Gündem

F-15 Savaş Uçakları Ürdün’e İndi: Uçak Gemisi Yolda

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'ya savaş uçakları ve bir uçak gemisi gönderdi. İlgili kaynaklar, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri alternatifleri değerlendiğini aktardı.
Gündem

Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli Kartepe'de bir yolcu otobüsü şarampole devrildi; kazada birçok kişi yaralandı. İlk yardım, olay yerindeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Gündem

