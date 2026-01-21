Usta Sanatçı Haldun Dormen 97 Yaşında Vefat Etti 18:41 — 21 Ocak 2026 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır Usta sanatçı Haldun Dormen’in Vefatı Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında yaşamını yitirdi. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem Balıkesir Sındırgı’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği bildirildi. AFAD, durumu kamuoyuna açıkladı. 27 saniye önce yayınlandı! Gündem Trump’ın Ekonomi Açıklamaları Dikkat Çekiyor ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda katılımcılara hitap etti. 2 saat önce yayınlandı! Gündem F-15 Savaş Uçakları Ürdün’e İndi: Uçak Gemisi Yolda Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'ya savaş uçakları ve bir uçak gemisi gönderdi. İlgili kaynaklar, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri alternatifleri değerlendiğini aktardı. 2 saat önce yayınlandı! Gündem Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı Kocaeli Kartepe'de bir yolcu otobüsü şarampole devrildi; kazada birçok kişi yaralandı. İlk yardım, olay yerindeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi. 2 saat önce yayınlandı! Gündem Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada birçok kişi yaralanırken, ilk yardım vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi. 2 saat önce yayınlandı!