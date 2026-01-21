F-15 Savaş Uçakları Ürdün’e İndi: Uçak Gemisi Yolda

ABD’NİN ORTA DOĞU’ya SAVAŞ UÇAKLARI SEVK EDİYOR

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir haber kaynağı, “ABD’nin Orta Doğu’ya savaş jetleri gönderdiğini ve bölgeye bir uçak gemisinin yöneldiğini” bildirdi. Haberde, “ABD ordusuna ait F-15E savaş uçaklarının, 18 Ocak Pazar günü Ürdün’e iniş yaptığı; USS Abraham Lincoln uçak gemisinin ise destroyerler, F-35 jetleri ve elektronik harp uçaklarıyla birlikte Basra Körfezi’ne doğru hareket ettiği” ifade edildi. Söz konusu olacak ABD’li yetkililere dayanarak aktarılan bilgilere göre, ABD Başkanı Trump, İran’a karşı askeri seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor. Haberde, Trump’ın yardımcılarından “belirleyici” olarak nitelenen askeri seçenekler istediği kaydedildi.

ABD’NİN ASKERİ SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

ABD’li yetkililer, “Trump’ın geçen hafta İran’a yönelik olası bir saldırıdan vazgeçmesine rağmen, İran yönetiminin protestoculara karşı sert önlemler alması ve artan can kaybı nedeniyle askeri seçenekleri tamamen göz ardı etmediğini” belirtti. Devam eden haberde, “Bu görüşmeler, ABD’nin Orta Doğu’ya bir uçak gemisi ve savaş uçakları göndermesiyle eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Bu yerleştirmeler, Trump’ın gerekli görmesi durumunda İran’a saldırı yapmak için gereken askeri güce sahip olmasını sağlayan daha geniş bir askeri hazırlığın başlangıcı olabilir” ifadelerine yer verildi.

TRUMP’IN HESAPLAMALARI VE FARKLI TAHMİNLER

Yetkililere göre, Trump, İran’a yönelik herhangi bir eylemin ne gibi sonuçlar doğuracağını anlatırken sürekli “belirleyici” terimini kullandı. Bu durumun, Pentagon ve Beyaz Saray’da, İran yönetimini devirmek gibi farklı senaryoların masaya yatırılmasına neden olduğu ifade edildi. Haberde, daha sınırlı askeri seçenekler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) ait tesislerin hedef alınmasının da düşünüldüğü kaydedildi. Ancak yetkililer, Trump’ın henüz İran’a karşı bir saldırı emri vermediğine ve nihai kararın belirsizliğini koruduğuna vurgu yaptı.

İRAN’DAKİ PROTESTOLARIN CAN KAYBI RAKAMLARI

İran’daki hükümet karşıtı protestolarda can kaybı ile ilgili olarak farklı tahminlerin bulunduğu belirtilen haberde, “ABD’li yetkililerin, can kaybının 2 bin ila 3 bin arasında olabileceğinden çok daha fazla olduğunu düşündüğü” ifade edildi. ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, İranlı yetkililerin can kaybı sayısının 18 bine kadar çıkabileceğini bildirdiğini aktardı. Ayrıca, Trump’ın, salı günkü bir soruya verdiği yanıtında, “İran ile ne olacağını göreceğiz” açıklamasında bulunduğu, Washington’un uyarıları sonrası İran’ın geçen hafta 837 kişiyi asma planını iptal ettiğine dikkat çekildi.

ABD’NİN ASKERİ GÜCÜ BÖLGEDE ARTMAKTA

Haberde, “ABD Ordusu’nun Orta Doğu’ya ek askeri unsurlar göndermeye devam ettiği, bu kapsamda F-15E savaş uçaklarının 18 Ocak Pazar günü Ürdün’e indiği” bildirildi. “USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de destroyerler, F-35’ler ve elektronik harp uçaklarıyla birlikte Basra Körfezi’ne doğru hareket ettiği” aktarıldı. ABD’li yetkililer, İran’ın muhtemel misillemelerine karşı Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerini de bu bölgeye konuşlandıracaklarını belirtti.

İRAN’A YÖNELİK ASKERİ OLMAYAN SEÇENEKLER TARTIŞILMAKTADIR

Haberde ayrıca, “Trump yönetiminde İran’a karşı askeri olmayan alternatiflerin de müzakere edildiği; bunlar arasında protestocuların çevrimiçi organizasyonuna destek verilmesi ve yeni yaptırımların uygulamaya alındığı” kaydedildi. Tahran yönetimi ise, ABD’nin İran’ı bombalaması ya da ülke liderliğini hedef alması durumunda tepki vereceklerini açıkça belirtti. İran Cumhurbaşkanı, “Ülkemizin Yüce Lideri’ne yönelik herhangi bir saldırı, İran ulusuna karşı genel bir savaş anlamına gelecektir” sözleriyle durumu izah etti.