Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otobüs, yolcularla dolu halde şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda birçok yaralı olduğu belirtilirken, ilk yardım müdahalesini çevredeki vatandaşlar gerçekleştirdi.

YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ YARALILARA MÜDAHALE

Otobüs, Kartepe’nin zirvesinden dönüş yaparken sisli bir alanda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yolculara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖRÜNTÜLEYENLERİ UYARDI

Jandarma ekipleri, kaza anını görüntülemeye çalışan basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırdı. Yaralıların tedavi edilmesi için olay yerindeki müdahaleler devam ediyor.