Abd: Gazze’ye Yardım İçin Yakınız

ABD’NİN ORTA DOĞU POLİTİKALARI

Orta Doğu ile ilgili gelişmeleri aktaran gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump’ın “barışı güvence altına alacak, İsrail’i koruyarak Hamas’ı eli boş bırakacak ve Gazzelilere yardım edecek yaratıcı çözümler” konusunda bir çağrıda bulunduğunu hatırlattı. Bruce, Trump’ın son haftalarda Gazze halkının durumuyla ilgili ne yapılması gerektiği üzerine yoğun bir şekilde çalıştığını vurguladı. Bruce, “Onun (Trump) ilham verici liderliği sayesinde bu çözüme, söz konusu yardımı ve gıdayı ulaştırabilmekten birkaç adım uzaklıktayız” dedi.

GAZTE’DEKİ İNSANİ KRİZ

Gazze’deki insani duruma dair endişeler sürüyor. ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail’in 2 aydan fazla süredir uyguladığı tam abluka nedeniyle Gazze’de günlük yemeklerin hazırlanmasında gerekli malzemelerin tükendiğini bildirdi. Kuruluş, gıda ve pişirme yakıtı yüklü kamyonlarının mart ayının başından beri Gazze sınırı yakınında beklediğini, ancak İsrail’in yardımların geçişine izin vermediği için hayati önem taşıyan gıda dağıtımının gerçekleştirilmediğini kaydetti.

İSRAİL’İN ENGELLERİ

İsrail, mart ayının başlarından bu yana yardımların dağıtımında kontrol sağlanamadığı ve bazı malzemelerin yağmalanması nedeniyle Gazze’ye insani yardım malzemesi girişine izin vermiyor. Bu durum, bölgedeki insani krizin daha da derinleşmesine yol açıyor ve yardım kuruluşlarının müdahale etmesini zorlaştırıyor.