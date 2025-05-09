ABD: Gazze’ye Yardımda Birkaç Adımdayız

ABD BAŞKANINDAN BARİŞ ÇAĞRISI

Orta Doğu’daki gelişmelere dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump’ın “barışı güvence altına alacak, İsrail’i koruyarak Hamas’ı eli boş bırakacak ve Gazzelilere yardım edecek yaratıcı çözümler” için çağrıda bulunduğunu hatırlattı. Bruce, Trump’ın son birkaç haftadır ne yapılması gerektiği ve Gazze halkının durumu üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti ve “Onun ilham verici liderliği sayesinde bu çözüme, söz konusu yardımı ve gıdayı ulaştırabilmekten birkaç adım uzaklıktayız” dedi.

GIDA YARDIMI İÇİN YENİ VAKIF

Bruce, Gazze’ye gıda akışını sağlayacak yeni bir vakfın duyurusunu bugün yapmayı umduğunu, ancak bu kuruluşun yakında bizzat açıklama yapacağını belirtti. Son günlerde yaşanan gelişmelerle, yardım ulaştırmanın önündeki engellerin aşılması hedefleniyor.

GAZZE’DEKİ İNSANİ CRİZİS

Merkezi ABD’de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı, önceki gün yaptığı açıklamada, “İsrail’in 2 ayı aşkın süredir tam abluka uyguladığı Gazze’de günlük yemekleri hazırlamak için gereken malzemelerin tükendiğini” duyurdu. Gıda ve pişirme yakıtı yüklü Dünya Merkez Mutfağı kamyonlarının mart ayının başından beri Gazze sınırında bekletildiği, ancak İsrail’in yardımların geçişine izin vermemesi nedeniyle hayati önem taşıyan gıda dağıtımının sürdürülemediği kaydedildi. İsrail, mart ayının ilk günlerinden bu yana, yardımların dağıtımında kontrolün sağlanamadığını ve bazı ihtiyaç malzemelerinin yağmalandığını iddia ederek Gazze’ye insani yardım malzemesi girişine izin vermiyor.