Abd, Grönland’a Yönelik İstihbarat Faaliyetlerini Artırdı

ABD YÖNETİMİNİN GRÖNLAND’A YÖNELİK KARARLARI GÜNDEME GELİYOR

ABD yönetiminin Grönland ile ilgili kararları ve açıklamaları hala gündemde kalıyor. Başkan Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma isteği, açık bir şekilde dile getirilmişti. The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD yönetimi, Trump’ın açıklamalarından sonra istihbarat kurumlarından Ada’da ABD yanlısı yerel oyuncuların belirlenmesini talep etti.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ HAKKINDA YENİ AÇIKLAMALAR

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın liderliğindeki üst düzey yetkililer, geçen hafta istihbarat birimlerinin başkanlarına Grönland’daki bağımsızlık hareketleri ve Ada’daki ABD madencilik faaliyetlerine yönelik kamuoyunun tutumu hakkında daha fazla bilgi toplama talimatı verdi. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü James Hewitt, “Başkan (Trump), ABD’nin Grönland ve Arktik bölgesinin güvenliği konusunda ciddi endişeleri olduğunu açık bir şekilde ifade etti.” dedi.

TRUMP’IN SATIN ALMA ARZUSU İÇİN İLK ADIMLAR ATILIYOR

Bu gelişmeler, Başkan Trump’ın daha önce dile getirdiği Grönland’ı satın alma arzusunu gerçekleştirme yönünde atılan ilk somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Trump, göreve geldiği ilk günlerden itibaren Grönland ile ilgili olarak “satın alma, ilhak etme ya da kontrol altına alma” gibi ifadeler kullanmıştı. Mart ayında Kongre’ye hitap ederken, “Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz.” şeklinde konuşmuştu.