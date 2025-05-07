Abd, Grönland’da İstihbarat Faaliyetlerini Artırdı

ABD’NİN GRÖNLAND POLİTİKASI GÜNDEMDE

ABD yönetiminin Grönland’a dair aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalar, kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ı satın alma isteğini açıkça ifade etmişti. Yeni gelişmeler arasında, The Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump’ın bu beyanından sonra ABD yönetimi, istihbarat kurumlarından Ada’da ABD yanlısı yerel aktörlerin tespit edilmesini talep etti.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yönetimindeki bazı üst düzey yetkililer, geçen hafta istihbarat birimlerinin başkanlarına Grönland’daki bağımsızlık hareketleri ve Ada’daki ABD madencilik faaliyetlerine ilişkin kamuoyunun tutumuna dair daha fazla bilgi toplanması konusunda direktif verdiler. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü James Hewitt, “Başkan (Trump), ABD’nin Grönland ve Arktik bölgesinin güvenliği konusunda ciddi endişeleri olduğunu açık bir şekilde ifade etti.” açıklamasını yaptı.

SOMUT ADIMLAR ATILIYOR

Bu gelişmeler, Başkan Trump’ın daha önce ifade ettiği Grönland’ı satın alma arzusunu gerçekleştirme yönünde atılan ilk somut adımlar arasında görülüyor. Trump, göreve geldiği ilk günlerden itibaren Grönland ile ilgili “satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma” gibi ifadeler kullanmıştı. Mart ayında Kongre’ye hitap eden Trump, “Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz.” şeklinde konuşmuştu.