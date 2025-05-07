ABD, Grönland’ı Güvenlik İçin Gözlemliyor

ABD YÖNETİMİNİN GRÖNLAND’A YÖNELİK KARARLARI GÜNDEMDE

ABD yönetiminin Grönland ile ilgili aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalar, uluslararası arenada dikkat çekiyor. Başkan Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma isteği, kamuoyunda geniş yankı bulmuş durumda. Son gelişmelere göre, The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD yönetimi, Trump’ın açıklamalarının ardından istihbarat kurumlarından Ada’daki ABD yanlısı yerel aktörlerin tespit edilmesini talep etti.

TRUMP’IN ENDİŞELERİ VE İSTİHBARAT TOPLANTISI

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın başkanlık yaptığı toplantıya katılan üst düzey yetkililer, geçen hafta istihbarat birimlerinin başkanlarına, Grönland’daki bağımsızlık hareketleri ve Ada’daki ABD madencilik faaliyetleri ile ilgili kamuoyunun tutumu hakkında daha fazla bilgi toplamaları için direktif verdi. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü James Hewitt, “Başkan (Trump), ABD’nin Grönland ve Arktik bölgesinin güvenliği konusunda ciddi endişeleri olduğunu açık bir şekilde ifade etti” dedi.

TRUMP’IN SATIN ALMA ARZUSUNA YENİ ADIM

Yaşanan bu gelişmeler, Trump’ın daha önce dile getirdiği Grönland’ı satın alma arzusunu gerçekleştirme yönünde atılan ilk somut adımlar arasında değerlendiriliyor. Daha önceki açıklamalarında, Grönland ile ilgili “satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma” gibi ifadeler kullanan Trump, Mart ayında Kongre’ye yaptığı konuşmada, “Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz” demişti.