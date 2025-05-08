ABD, Grönland’ı İstihbaratla Gözlemliyor

ABD YÖNETİMİNİN GRÖNLAND POLİTİKALARI GÜNDEMDE

ABD yönetiminin Grönland’a yönelik almış olduğu kararlar ve yapmış olduğu açıklamalar sürekli olarak gündemde kalıyor. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Grönland’ı satın alma isteğini açıkça dile getirmişti. Yeni gelişmelere göre, The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD yönetimi, Trump’ın söylemlerinin ardından istihbarat kurumlarından ada üzerinde ABD lehine yerel aktörlerin belirlenmesini istedi.

TRUMP’IN ENDİŞELERİ VE İSTİHBARAT GÖRÜŞMESİ

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın yönetiminde toplanan bazı üst düzey yetkililer, geçtiğimiz hafta istihbarat birimlerinin liderlerine Grönland’daki bağımsızlık hareketleri ile ada üzerindeki ABD madencilik faaliyetlerine dair halkın tutumu hakkında daha fazla bilgi toplanması için talimat verdi. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü James Hewitt, “Başkan (Trump), ABD’nin Grönland ve Arktik bölgesinin güvenliği konusunda ciddi endişeleri olduğunu açık bir şekilde ifade etti.” dedi.

TASARILAN GRÖNLAND SATIN ALIMI HAREKETİ

Bahsedilen gelişmeler, Başkan Trump’ın daha önce dile getirdiği Grönland’ı satın alma arzusunu gerçekleştirmeye yönelik atılan ilk somut adımlardan biri olarak yorumlanıyor.

KONGRE’DEKİ AÇIKLAMALAR VE İFADELER

Trump, göreve geldiği ilk günlerinden itibaren Grönland ile ilgili olarak “satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma” gibi terimler kullanmıştı. Bu yıl Mart ayında Kongre’ye yaptığı konuşmada, “Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz.” demişti.