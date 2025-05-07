Abd, Grönland Stratejisini Geliştirdi

ABD YÖNETİMİNİN GRÖNLAND’A YÖNELİK YENİ ADIMLARI

ABD yönetimi, Grönland’a dair aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Donald Trump, Grönland’ı satın alma isteğini açıkça dile getirmişti. Son gelişmelerde The Wall Street Journal’ın (WSJ) aktardığına göre, ABD yönetimi, Trump’ın ifadelerinin ardından istihbarat kurumlarından adada ABD yanlısı yerel aktörlerin belirlenmesini istedi.

TRUMP’IN ENDİŞELERİ VE ALINAN TEDBİRLER

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın liderliğindeki bazı üst düzey yetkililer, geçtiğimiz hafta içinde istihbarat birimlerinin başkanlarına Grönland’daki bağımsızlık hareketleri ve adadaki ABD madencilik faaliyetlerine yönelik genel kamu tutumu hakkında daha fazla bilgi edinme talimatı verdi. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü James Hewitt, “Başkan (Trump), ABD’nin Grönland ve Arktik bölgesinin güvenliği konusunda ciddi endişeleri olduğunu açık bir şekilde ifade etti.” dedi.

TRUMP’IN GRÖNLAND’I SATIN ALMA HEDEFİNE YENİ ADIM

Yaşanan bu gelişmeler, Başkan Trump’ın daha önce bahsettiği Grönland’ı satın alma hedefini gerçekleştirmek için atılan ilk somut adımlardan biri olarak yorumlanıyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE HEDEFLERİ

Trump, göreve geldiği ilk günlerden itibaren Grönland ile ilgili “satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma” gibi ifadeler kullanmıştı. Bu yıl Mart ayında Kongre’ye yönelik yaptığı açıklamada, “Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz.” şeklinde ifadeler kullanmıştı.