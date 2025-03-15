ABD, Hamas’ı Açıkça Uyardı: Karşılık Vereceğiz

BEYAZ SARAY’DAN HAMAS’A YÖNELİK AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Hamas hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Başkan Trump Hamas’ın ya rehineleri derhal serbest bırakacağını ya da ağır bir bedel ödeyeceğini açıkça ifade etti” denildi. ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Direktörü Eric Trager, Çarşamba akşamı Doha’da ateşkesin Ramazan ve Hamursuz aylarının ötesine uzatılması amacıyla bir ‘köprü’ önerisi sundu.

KÖPRÜ ÖNERİSİNİN DETAYLARI

Açıklamada köprü önerisinin detaylarına da yer verildi. “Öneriye göre Hamas, daha önceki formüllere uygun olarak mahkumlar karşılığında canlı esirleri serbest bırakacak” ifadesi kullanıldı. Bunun ardından, “Birinci aşama ateşkes, önemli ölçüde insani yardımın yeniden başlamasına imkan verecek şekilde uzatılacak ve ABD, uzatılan ateşkes dönemi boyunca bu zorlu çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için çalışacak” denildi. Ayrıca, Katarlı ve Mısırlı ortaklar aracılığıyla Hamas’a bu ‘köprünün’ hayata geçirilmesi gerektiği ve ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander’ın derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

HAMAS’IN ZAMANI YANLIŞ DEĞERLENDİRMESİ

“Hamas’ın bu öneriye uygulanamaz olan taleplerde bulunarak karşılık verdiği” belirtilen açıklamada, “Hamas zamanın kendi tarafında olduğuna dair çok kötü bir bahis oynuyor. Ama öyle değil” ifadesi öne çıktı. Ayrıca, “Hamas son tarihin farkında ve bu tarih geçerse buna uygun şekilde karşılık vereceğimizi bilmeli” denildi.