ABD: Hamas’ın Cevabı Kabul Edilemez

HİCRET OLAYI KABUL EDİLEMEZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hamas’ın ABD’nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor” dedi. Witkoff, Hamas’a yeni bir mesaj ileterek, “Hamas, önümüzdeki hafta başlayabileceğimiz dolaylı (arabulucu) görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, ölen ve hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine döneceği dolaylı görüşmelerin kalıcı olması için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının tek yolunun bu önerinin kabul edilmesinden geçtiğini vurguladı.

DUYURULAR VE GÖRÜŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada anlaşmanın bir gün veya daha kısa süre içinde açıklanabileceğini bildirmişti. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Witkoff’un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkes sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtildi.