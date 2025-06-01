ABD, Hamas’ın Yanıtını Kabul Etmedi

ABD’NİN HAMAS İLE GÖRÜŞMELERİ HIZLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hamas’ın ABD’nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor” ifadelerini kullandı. Witkoff, Hamas’a yeni bir mesaj göndererek, “Hamas, önümüzdeki hafta hemen başlayabileceğimiz dolaylı (arabulucu) görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli” dedi. Eş zamanlı olarak, ölen ve sağ kalan esirlerin yarısının ailelerine döneceği dolaylı görüşmelerin kalıcı olabilmesi için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının tek yolunun bu önerinin kabul edilmesi olduğunu vurguladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI VE HAMAS’IN CEVABI

Önceki gün gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın bir gün veya daha kısa süre içinde duyurulabileceğini belirtmişti. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada ise Witkoff’un önerisine verilen cevabın kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı ifade edildi.