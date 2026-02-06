ABD Hazine Bakanı Bessent: İran Krizinin Sorumluluğu Bizde

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Senato Bankacılık Komitesi’nde Trump yönetiminin ekonomi politikaları ve yaptırım stratejileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İran’a uygulanan baskının artırılmasına yönelik bir soruya yanıt veren Bessent, Hazine Bakanlığı’nın finansal araçlar kullanarak etkili sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

DOLAR KITLIĞI YARATIYOR

Bessent, İran’da meydana gelen döviz krizi ve enflasyon artışının mevcut stratejinin bir parçası olduğunu belirtti. “Ülkede ciddi bir dolar sıkışması oluştu. Bunun sonucu olarak bankacılık sistemi sarsıldı, Merkez Bankası para basmak zorunda kaldı ve İran para birimi hızla değer kaybetti.” ifadelerine yer verdi.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞ HALKI SOKAKLARA DÖKTÜ

Aralık ayında İran’ın en büyük bankalarından birinde yaşanan çöküşe dikkat çeken Bessent, bankaya yapılan hücumu ve sonrasındaki likidite krizini aktardı. Bu durumu enflasyonun tırmanmasına neden olan bir süreç olarak tanımlayan Bessent, “Ekonomik baskının sonunda halkın tepkisini sokaklarda gördük.” dedi.

LİDERLER SERVETLERİNİ ÜLKE DIŞINA TAŞIYOR

Bessent, İran’daki üst düzey liderlerin büyük çapta para transferi yaptığına dair iddialarda bulunarak, “Liderlerin ülke dışına çılgınca sermaye kaçırdığını net şekilde görüyoruz. Bu, sistemin sürdürülemez olduğunu bildiklerinin göstergesi.” değerlendirmesinde bulundu.

BATIK BANKA VE PARA BASIMINA DİKKAT

Rejime yakın çevrelerce yönetilen Ayandeh Bank’ın geçen yıl ekim ayında yaklaşık 5 milyar dolarlık zararla iflas ettiğini hatırlatan Bessent, bankanın devlet tarafından devralındığını ve açığın kapatılması için Merkez Bankası’nın yüksek miktarda para bastığını ifade etti.

RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR MASADA

Bessent, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara dair bir soru üzerine, Ukrayna’daki barış görüşmelerinin seyrine bağlı olarak Moskova’nın yaptırımları aşmak için şu an kullandığı “gölge filo”ya yönelik yeni yaptırımların değerlendirilebileceğini söyledi. Senatör Andy Kim’in bu konuda net bir taahhüt isteğine yanıt veren Bessent, “Süreci izleyeceğiz. Müzakerelerin nasıl ilerleyeceğine bakarak karar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.