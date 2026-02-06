Kırıkkale Cezaevinde Uyuşturucu Gizleme Girişimi Paketlendi

Kırıkkale’deki Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilen düzenli kontrollerde, dışarıdan gönderilen malzemelerin arasında gizlenmiş yasaklı maddelerin bulunduğu ortaya çıktı. Kurum personeli tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen suç unsurları, gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu yasaklı maddeleri cezaevine gönderen kişiler tespit edilerek gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” ve “cezaevine yasaklı eşya sokma” suçlamalarıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.