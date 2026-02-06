Diyarbakır Jandarma Komutanlığı’nda Güvenlik Skandalı

Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli bir uzman çavuşun, karakoldaki silahlar ile adli emanette bulunan uyuşturucuları çaldığı ve bunları sattığı iddia edildi.

UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde uzman çavuşun tutuklandığı bildirildi. Meclis’te konuyla alakalı açıklamalarda bulunan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yaşananları “ciddi bir güvenlik zafiyeti” olarak değerlendirdi. Alp, savcılık soruşturması kapsamında sadece silahların değil, adli emanetteki uyuşturucuların da çalınıp satıldığını vurgulayarak, geçmişte Diyarbakır Adliyesi’nde benzer olayların yaşandığını hatırladı ve iktidara eleştirilerde bulundu.

ADLİYELER HIRSIZLARIN EN İYİ MÜŞTERİSİ OLDU

Alp, “Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı’nı soymuşlar. Olayla ilgili karakolda görevli bir uzman çavuşu tutuklamışlar. Savcılık soruşturmasında anlaşılmış ki sadece silahları çalmakla kalmamış adli emanetteki uyuşturucuyu da çalıp satmışlar. Daha önce de adliyede bir hâkim, adli emanetteki uyuşturucuları çalıp alem yaparken yakalanmıştı. Türkiye öyle bir hale geldi ki karakollarla adliyeler hırsızların en iyi müşterisi oldu. Halimiz budur, AK Partililer şapkayı önlerine koysun düşünsünler” dedi.