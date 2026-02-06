ABD Hazine Bakanı Bessent’ten İran Krizi Açıklamaları

ABD HAZİNE BAKANI BESSENT’TEN TRUMP DÖNEMİ POLİTİKALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Senato Bankacılık Komitesi’nde konuşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin ekonomi politikaları ve yaptırım stratejileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İran’a yönelik baskı yöntemlerini nasıl artırabileceklerine dair soruları yanıtlayan Bessent, Hazine Bakanlığı’nın finansal araçlarla etkili sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

DOLAR SIKINTISI DERİNLEŞİYOR

Bessent, İran’da gerçekleşen döviz krizi ve yükselen enflasyonun uygulanan stratejiyle bağlantılı olduğunu belirterek, “Ülkede ciddi bir dolar sıkışması oluştu. Bunun sonucu olarak bankacılık sistemi etkilendi, Merkez Bankası para basmak zorunda kaldı ve İran para birimi hızla değer kaybetti.” şeklinde konuştu.

ENFLASYON DOĞALANTISI VE HALKTAKİ TEPKİLER

Aralık ayında İran’ın en büyük bankalarından birinin çöküşüne dikkat çeken Bessent, bu bankada yaşanan sorunların ardından halkın sokağa dökülmesine neden olan likidite krizinin derinleştiğini ifade etti. “Ekonomik baskı sonucunda halkın tepkisini sokaklarda gördük.” diyerek durumu özetledi.

PARA TRANSFERLERİ VE SERMAYE KAÇIŞI

İran’daki üst düzey yöneticilerin para transferlerini yoğun bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade eden Bessent, “Liderlerin ülke dışına çılgınca sermaye kaçırdığını net bir biçimde görüyoruz. Bu, sistemin sürdürülemez olduğunu bildiklerinin bir göstergesi.” değerlendirmesinde bulundu.

BATIK BANKA SÜRECİ VE PARA BASIMI

Bessent, rejime yakın isimler tarafından yönetilen Ayandeh Bank’ın geçen yıl ekim ayında yaklaşık 5 milyar dolarlık zararla iflas ettiğini ve bankanın devlet tarafından devralındığını hatırlattı. Açığın kapatılması için Merkez Bankası’nın yüksek miktarda para bastığını kaydetti.

RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIM DEĞERLENDİRMESİ

Bessent, Rusya’ya uygulanan yaptırımları değerlendiren bir soru üzerine, Ukrayna’daki barış görüşmelerinin ilerleyişine bağlı olarak Moskova’nın yaptırımları delmek için kullandığı “gölge filo”ya yönelik ek yaptırımların masada olduğunu ifade etti. Senatör Andy Kim’in bu konuya yönelik net bir taahhüt isteğine karşılık Bessent, “Süreci izleyeceğiz, müzakerelerin seyrine göre karar vereceğiz.” şeklinde yanıt verdi.