Fenerbahçe’de Yeni Transferlerin Fedakarlığı: Kante Bağışta Bulundu

Fenerbahçe, takımın yeni transferleri arasına katılan futbolcuların maaşlarının %1’ini, dezavantajlı çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak destek programına ayırma kararı aldı. Cherif’in ardından, Kante’nin maaşından da benzer bir kesinti yapılmış durumda.

KANTE’DEN ÖNEMLİ BAĞIŞ

Fransız futbolcu Kante, 14 milyon Euro tutarında bir imza parası alırken, bu sezon 5.5 milyon Euro, önümüzdeki iki sezon da her biri 11 milyon Euro maaş alacak. Bu durumda, Kante’nin toplam maaşının %1’ini oluşturan 275 bin Euro (yaklaşık 14.2 milyon TL) tutarındaki miktar, çocukların eğitimi için bağışlanacak.