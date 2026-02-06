Fenerbahçe’de Yeni Transferlerin Fedakarlığı: Kante Bağışta Bulundu

fenerbahce-de-yeni-transferlerin-fedakarligi-kante-bagista-bulundu

Fenerbahçe, takımın yeni transferleri arasına katılan futbolcuların maaşlarının %1’ini, dezavantajlı çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak destek programına ayırma kararı aldı. Cherif’in ardından, Kante’nin maaşından da benzer bir kesinti yapılmış durumda.

KANTE’DEN ÖNEMLİ BAĞIŞ

Fransız futbolcu Kante, 14 milyon Euro tutarında bir imza parası alırken, bu sezon 5.5 milyon Euro, önümüzdeki iki sezon da her biri 11 milyon Euro maaş alacak. Bu durumda, Kante’nin toplam maaşının %1’ini oluşturan 275 bin Euro (yaklaşık 14.2 milyon TL) tutarındaki miktar, çocukların eğitimi için bağışlanacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı’nda Güvenlik Skandalı

Diyarbakır'da adliyedeki mermi hırsızlığının ardından, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nda silah ve uyuşturucu çalındığı iddiaları gündeme geldi.
Gündem

Kırıkkale Cezaevinde Uyuşturucu Gizleme Girişimi Paketlendi

Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, gönderilen paketlerde uyuşturucu bulundu. Adalet Bakanlığı, olaya karışan şüphelilerin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

İran-ABD Nükleer Müzakereleri Umman’da Yeniden Başladı

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, Haziran 2025'te yaşanan saldırıların ardından Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden başlamış durumda.
Gündem

ABD Hazine Bakanı Bessent’ten İran Krizi Açıklamaları

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'daki kur krizi ve artan enflasyonun, Washington'un mali baskı politikalarının etkilerinden kaynaklandığını belirtti.
Gündem

Christian Atsu’nun Son Golü Depremin Sonrası Oldu

6 Şubat'ta gerçekleşen deprem sırasında Hatayspor-Kasımpaşa maçında son dakikada gol atan Christian Atsu, felakette hayatını kaybetti. Onun hatırası, attığı son golle yaşatılıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.