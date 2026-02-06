Christian Atsu’nun Son Golü Depremin Sonrası Oldu

Türkiye, 3 yıl önce bugün Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Bu felaket, 11 ili etkileyerek 50 binden fazla can kaybına neden oldu. Felakette yaşamını yitirenler arasında Hataysporlu Christian Atsu da bulunuyordu. Ganalı orta saha oyuncusu, 6 Eylül 2022 tarihinde Suudi Pro Ligi ekibi Al Raed’den Hatayspor’a bedelsiz transfer olmuştu.

NE GÜZEL GOL ATTI

Atsu, Süper Lig’de 3, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta sahaya çıktı. 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’deki ilk golünü 5 Şubat Pazar günü Hatay’da Kasımpaşa karşısında kaydetmişti. Takımının son dakika galibiyet golünü atan Atsu, bu şekilde ligdeki ilk golünü de atmış oldu. Frikik golünün ardından Volkan Demirel, oyuncusunu havaya kaldırarak sevinç yaşadı.

FELAKET ANIDIR

Ancak bu gol, Süper Lig tarihinin son golü olarak kaydedildi. Yaşanan korkunç depremin ardından ülkedeki tüm spor organizasyonları durmuştu. Atsu’nun galibiyet golünden saatler sonra, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya’da büyük yıkıma neden oldu. Atsu, enkaz altında kalan isimler arasında yer aldı.

KARARLARI DEĞİŞTİRDİ

Hatayspor’un idari menajeri Fatih İlek, Atsu’nun depremden önceki planlarını şu sözlerle ifade etti: “Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maç öncesinde hoca ile daha fazla süre almak istediğini söyledi. ‘Takım bulursam ayrılabilir miyim?’ dedi. Volkan Hoca da bu isteğini kabul etmişti.” İlek, Atsu’nun Kasımpaşa maçında iyi performans sergilediğini ve son dakikada gol attığını da belirtti.

ACILAR UNUTULMUYOR

Depremin meydana geldiği sabah, Volkan Demirel Hatay için gözyaşları içinde acil yardım çağrısında bulundu. Ancak Christian Atsu’nun cansız bedenine, iki hafta sonra ulaşılabildi.