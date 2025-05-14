ABD Hazine Bakanlığı Suriye Adımı Atıyor

AABD HAZİNE BAKANI’NDAN YAPTIRIM PAYLAŞIMI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye toplantısına dair paylaşımını alıntılayan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “Hazine Bakanlığı, Suriye’nin istikrara kavuşması ve barışa doğru ilerlemesi için yaptırımların hafifletilmesini sağlamaya yönelik adımlar atıyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

TÜRKİYE-ABD-SUUDİ ARABİSTAN-SURİYE GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu dahilinde Riyad’da çeşitli temaslarda bulundu. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-ABD Zirvesi’nden önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bu toplantıya Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise çevrim içi katılım gösterdi. Görüşme, ABD ile Suriye arasındaki 25 yıl aradan sonraki ilk lider düzeyindeki temas olarak dikkat çekti. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Başkan Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya bazı taleplerde bulunduğunu ifade etti. Bu talepler arasında, İsrail ile Abraham Anlaşmaları’nın imzalanması, “yabancı teröristlerin” ülkeden çıkarılması, “terörist” olarak nitelendirilen bazı Filistinlilerin sınır dışı edilmesi, DEAŞ ile mücadelede ABD’ye yardım edilmesi ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’nin elindeki DEAŞ terör örgütü gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi yer aldı.

TRUMP’IN SURİYE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyareti öncesinde Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye’den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz.” dedi. Trump, Riyad’da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirtti. “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız.” ifadesini kullandı.