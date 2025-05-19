ABD Hazine Tahvili Getirisi Artışta

ABD’DE HAZİNE TAHVİL GETİRİLERİNDE ARTIŞ

ABD’de 30 yıllık Hazine tahvili getirisi, 10 baz puanlık artışla yüzde 5,021 seviyesine yükseldi. 10 yıllık tahvil getirisi de 10 baz puan artarak yüzde 4,542’ye ulaştı. Ayrıca 2 yıllık Hazine getirisi, 2 baz puanın üzerinde artışla yüzde 4 seviyesine erişti. ABD’nin 30 yıllık tahvil getirisi, Moody’s’in not düşürmesinin ardından 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıyor. Moody’s, geçtiğimiz Cuma günü ABD’nin kredi notunu en üst seviye olan Aaa’dan bir kademe düşürerek Aa1’e indirdi ve bu durum yatırımcılar arasında endişeleri artırdı. Kuruluş, notun düşürülmesini hükümetin bütçe açığını finanse etme yükünün artması ve yüksek faiz oranları nedeniyle mevcut borçları çevirmenin maliyetlerinin yüksekliğine bağladı.

MOODY’S’İN AÇIKLAMASI

Kuruluştan yapılan açıklamada, “21 basamaklı derecelendirme ölçeğimizdeki bu bir basamaklık düşüş, on yıldan uzun süredir devlet borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek seviyelere çıkmasını yansıtmaktadır” denildi. Moody’s, 1949 yılından bu yana ABD’ye Aaa “ülke tavan notu” vermekteydi. Şimdi, ABD’ye en yüksek ikinci notu veren tüm büyük kredi derecelendirme kuruluşlarıyla aynı çizgide duruyor. Deutsche Bank analistleri, “Moody’s, ABD’yi en yüksek derecelendirmeye sahip son büyük derecelendirme kuruluşu olduğu için bu önemli bir sembolik hareket” ifadesini kullandı.

GÜVENLİ LİMAN SORUSU

Nisan ayında, ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı gümrük tarifeleri uygulamasının ardından Hazine getirilerinde önemli bir sıçrama yaşandı. Gümrük tarifeleri ve ABD’nin borç yüküne dair endişeler, Hazine tahvillerinin güvenli bir liman olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Yatırımcılar, bugün Atlanta Federal Rezerv Başkanı Raphael Bostic, New York Fed Başkanı John Williams ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan gibi ABD merkez bankası yetkililerinin yapacağı konuşmalara odaklanacaklar.

PİYASALARDA TEPKİLER

ABD’nin kredi notunun Aaa’dan Aa1’e indirilmesinin ardından bu sabah S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,03, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq vadeli endeksi yüzde 1,26 ekside seyretti. Not indirimi, Wall Street’in ABD devlet tahvili piyasasıyla ilgili artan endişeleri pekiştirme riski taşıyor ve Başkan Trump’ın ticaret savaşının tetiklediği ‘Amerika’yı Sat’ endişelerini yeniden canlandırıyor.

EURODA GÜÇLENME

Küresel ekonomideki değişimlere bakıldığında, ABD’nin ticaret savaşlarını başlatması ve ardından Çin’in misilleme yapması, Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi euroya yaradı. ABD ekonomisine yönelik resesyon endişeleri ve Trump yönetiminin aldığı agresif kararlar, dolara karşı temkinli bir yaklaşım ortaya koyuyor. Doların değer kaybı euro ve altına olumlu yansıdı. Küresel piyasalarda diğer para birimleri karşısında güç kaybeden dolar nedeniyle euro ön plana çıkıyor. Euro Bölgesi’nde enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 2,2, çekirdek TÜFE ise yıllık yüzde 2,7 olarak tahminlerle uyumlu gerçekleşti. Euro/dolar paritesi gün içerisinde 1,1272 seviyesinde işlem görürken, en yüksek 1,1275 seviyesine ulaştı.