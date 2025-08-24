ABD Hükümeti Intel’in Yüzde 10 Hissesine Sahip

ABD HÜKÜMETİ İNTEL’İN HİSSESİNİ ALDI

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel’in yüzde 10 hissesini satın aldığını duyurdu. Lutnick, ABD merkezli sosyal medya platformundaki açıklamasında, “ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel’in yüzde 10’una sahip.” sözlerine yer verdi. Anlaşmayı “tarihi” olarak nitelendiren Lutnick, bu durumun yarı iletkenler alanındaki ABD’nin liderliğini güçlendireceğini belirtti. Ayrıca, bunun ekonomik büyüme sağlayacağını ve Amerika’nın teknolojik üstünlüğünü korumaya yardımcı olacağını aktardı. Intel, Trump yönetimiyle bu önemli anlaşmanın detaylarını paylaştı.

TARIHI ANLAŞMA VE YATIRIM DETAYLARI

Intel’den yapılan açıklamada, Trump yönetimiyle ABD’nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak için “tarihi” bir anlaşmaya varıldığı bildirildi. Anlaşma şartlarına göre ABD hükümetinin Intel’e 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtildi. Hükümetin, Intel hisselerinin 433,3 milyon adetini hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı ifade edildi ve bunun da şirket hisselerinin yüzde 9,9’una denk geldiği kaydedildi. Açıklamada, hükümetin Intel’deki yatırımının pasif bir sahiplik şeklinde olacağı, yani yönetim kurulu temsilciliği veya başka bir yönetim ya da bilgi hakkı vermeyeceği belirtildi. Ayrıca, hükümetin bu hisseleri, daha önce Intel’e yerli yarı iletken üretimini artırmak amacıyla tahsis edilen “CHIPS ve Bilim Yasası” kapsamındaki 5,7 milyar dolarlık hibe ile şirkete tahsis edilen 3,2 milyar dolarla finanse edeceği vurgulandı.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformunda konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Trump, “ABD’nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel’in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum.” ifadelerini kullandı. Anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirten Trump, “ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Trump, Intel’in son teknoloji yarı iletkenler ve çipler üretmesinin ABD’nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

TRUMP’IN YORUMLARI VE GÖRÜŞMELERİ

Başkan Trump, Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD hükümetinin Intel’de hisse sahibi olmayı değerlendirdiğine dair haberler üzerine, “Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma.” dedi. Trump, ayrıca Intel’in rakiplerine kıyasla geri kaldığını belirterek, konuyu Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile geçen hafta yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini aktardı. Başkan Trump, “Biliyor musun, bence ABD’ye Intel’in yüzde 10’u verilmeli dedim. O da bunu düşüneceğim dedi.” ifadelerini kullandı. Ek olarak, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki faiz indirimlerine dair açıklamaları hakkında Trump, “Ona ‘çok geç’ dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı.” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca Kanada’nın ABD mallarına uyguladığı birçok misilleme tarifeyi kaldırma kararına dair de konuşan Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini ve yakında tekrar bir araya geleceklerini ifade etti.