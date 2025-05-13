Abd İle Çin Arasında Vergi İndirimi

ABD-ÇİN ANLAŞMASININ ETKİLERİ

ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen gümrük tarifelerini 90 gün süreyle düşürme konusundaki anlaşma, New York borsasında sert yükselişlere neden oldu. Haftanın ilk işlem gününde güçlü bir ralli yaşanırken, borsalarda olumlu bir hava görüldü. Günün sonunda Dow Jones endeksi 1100 puandan fazla değer kazanarak yüzde 2,81 artışla 42.410,10 puana ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 3,26 artışla 5.844,19 puana yükseldi. Nasdaq endeksi de yüzde 4,35’lik kazançla 18.708,34 puana çıkmış oldu. Geçtiğimiz hafta sonu İsviçre’deki ticaret müzakerelerinin ardından alınan vergi indirimi kararı, piyasalardaki risk iştahını artırdı. Anlaşmaya göre, 14 Mayıs itibarıyla ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin’in ABD mallarına uyguladığı vergi ise yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürülecek.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE PİYASA REAKSİYONLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında, Cenevre’deki görüşmelerin verimli geçtiğini ve Çin ile ticari ilişkilerde “yeniden başlangıç” sağlandığını ifade etti. Trump, Çin’in parasal olmayan engelleri askıya alacağını ve kaldıracağını belirtti. Ancak otomobil, çelik, alüminyum ve ilaç sektörlerinin bu anlaşmanın dışında kaldığını söyledi. “Hayır, ama önemli ölçüde yükselir.” yanıtını verdiği soruda, 90 gün sonunda uzun vadeli bir anlaşma sağlanamazsa tarifelerin yeniden yüzde 145 seviyesine çıkıp çıkmayacağı konusunda oldu. Anlaşmanın başarılı olacağına inandığını vurguladı. New York borsasındaki yükselişle birlikte VIX Endeksi de yüzde 17 azalarak 18,2 seviyesine geriledi. Bu durum, Trump’ın 2 Nisan’da tarifeleri duyurmasından önceki seviyelere dönüş sağladı. ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise 10 baz puan artışla yüzde 4,48’e çıktı.

ŞİRKET HİSSELERİ VE SEKTÖRLERDEKİ HAREKETLER

Anlaşmanın duyurulmasının ardından, Çin’den ithalatı önemli ölçüde etkileyen şirketlerin ve çip üreticilerinin hisselerinde belirgin bir artış gözlemlendi. Amazon’un hisseleri yüzde 8’den fazla, Dell’in hisseleri yaklaşık yüzde 8, Best Buy’ın hisseleri yüzde 6,6 ve Apple’ın hisseleri yüzde 6,3 oranında yükselmiş durumda. Çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri ise yüzde 5,4 artış kaydetti. Trump’ın reçeteli ilaç maliyetlerini azaltma yönünde bir kararname imzalayacağını açıklamasının ardından değer kaybeden ilaç şirketlerinin hisseleri, sektör genelinde yaşanan endişelerin azalmasıyla yeniden değer kazandı. Merck’in hisseleri yüzde 6’ya yakın, Pfizer’in hisseleri yüzde 3,6, Bristol-Myers Squibb’in hisseleri yüzde 3,7 ve Eli Lilly’nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 oranında arttı. Analistler, yatırımcıların bu hafta ticaret müzakereleriyle ilgili gelişmeleri ve nisan ayı enflasyon verilerini dikkatle izleyeceğini belirtiyor.

ALTIN VE PETROL PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

ABD ile Çin arasında sağlanan ticari anlaşma borsalarda bir yükseliş etkisi yaratırken, altın fiyatlarında bir düşüş yaşandı. 2 Nisan’da tarifelerin duyurulmasından bu yana yukarı yönlü hareket eden altın, güvenli liman talebinin azalmasıyla yüzde 2,7 gerileyerek ons başına 3.232,50 dolara düştü. Diğer yandan, küresel ticaretteki iyileşme beklentileri petrol fiyatlarını olumlu etkiledi. Brent petrol, varil başına yüzde 1,6 artışla 64,96 dolardan işlem görmekte.