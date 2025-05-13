ABD İle Çin Gümrük Vergileri Düştü

SERT YÜKSELİŞ VE PİYASALARDAKİ RİSK İŞTAHI ARTIŞI

ABD ve Çin’in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme kararı, New York borsasında önemli bir yükselişi getirdi. İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelerin sonucunda piyasalarda risk iştahı arttı. Dow Jones endeksi 1.100 puanlık bir artışla yüzde 2,81 değer kazanarak 42.410,10 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 3,26 artışla 5.844,19 puana, Nasdaq ise yüzde 4,35 primle 18.708,34 puana çıktı.

TARİFELERDE GEVŞEME DÖNEMİ

14 Mayıs itibarıyla, ABD, Çin’den ithal ürünlere uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’ten yüzde 30’a indiriyor. Aynı zamanda, Çin de ABD ürünlerine yönelik vergisini yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürüyor. Anlaşmanın 90 gün geçerlilik süresi bulunuyor. Başkan Donald Trump, Cenevre’de gerçekleşen görüşmeler sonrası, Çin ile “yeniden başlangıç” yaptıklarını ve Çin’in tüm parasal olmayan ticaret engellerini askıya alacağını belirtti. Ancak, Trump, otomobil, çelik, alüminyum ve ilaç gibi sektörlerin bu anlaşmanın dışında kalacağını vurguladı. 90 günlük sürecin sonunda kalıcı bir anlaşma sağlanamazsa tarifelerin eski seviyesine dönmeyeceğini fakat “önemli ölçüde artacağını” ifade etti.

PİYASALARDAKİ COŞKU VE ANALİZLER

S&P 500’deki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yüzde 17 düşerek 18,2 seviyesine indi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 10 baz puan artarak yüzde 4,48’e ulaştı. Özellikle Çin’e bağlı tedarik zincirine sahip şirketler ile çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş dikkatleri çekti. Amazon hisseleri yüzde 8’den fazla prim yaptı. Dell yüzde 8, Best Buy yüzde 6,6, Apple yüzde 6,3 ve Nvidia yüzde 5,4 değer kazandı. Ayrıca, Trump’ın reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik kararının ardından ilk başta düşen ilaç hisseleri toparlandı; Merck, Pfizer, Bristol-Myers Squibb ve Eli Lilly gibi devler yüzde 3 ile 6 arasında artış gösterdi. Analistler, Çin ile yaşanan bu yumuşama durumunun küresel ticaret gerginliklerini azaltma potansiyeline işaret ederken, bu durumun üç ay sonunda kalıcı olup olmayacağına dair belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekiyor.