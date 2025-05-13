ABD ile Çin, Vergi İndirimini Açıkladı

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ ANLAŞMA PİYASALARI YÜKSELTTİ

ABD ile Çin’in gümrük tarifelerini 90 gün süreyle indirme konusunda anlaşması, New York borsasında önemli artışlara sebep oldu. Haftanın ilk işlem gününde güçlü bir ralli ile borsa işlemleri tamamlandı. Gün sonunda Dow Jones endeksi 1100 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 2,81 artışla 42.410,10 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 3,26 artış göstererek 5.844,19 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 4,35 kazanım ile 18.708,34 puana ulaştı. İsviçre’deki ticaret müzakereleri sonrası ABD ve Çin’in vergi indirimi kararı alması, piyasalarda risk iştahını artırdı. Anlaşmaya göre, 14 Mayıs itibarıyla ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin’in ABD mallarına uyguladığı vergi ise yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürülüyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, Cenevre’deki görüşmelerin verimli olduğunu ve Çin ile ticari ilişkilerde “yeniden başlangıç” sağlandığını dile getirdi. Trump, Çin’in parasal olmayan engelleri askıya alacağını ve kaldıracağını da belirtti. Ancak anlaşmanın otomobil, çelik, alüminyum ve ilaç sektörlerini kapsamadığını dile getirdi. Trump, Çin ile 90 gün sonunda uzun vadeli bir anlaşma sağlanamadığı takdirde tarifelerin yeniden yüzde 145 seviyesine çıkıp çıkmayacağı sorusuna “Hayır, ama önemli ölçüde yükselir” yanıtını verdi. Bununla birlikte, anlaşmanın başarılı olacağına inandığını vurguladı. New York borsasındaki yükselişle beraber, piyasalardaki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yüzde 17 azalışla 18,2 seviyesine geriledi. Bu endeks, Trump’ın 2 Nisan’da tarifelerin açıklanmasından önceki seviyelere döndü. Ayrıca, ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 10 baz puan artışla yüzde 4,48’e yükseldi. Analistler, Çin ile tarife anlaşmasında hızlı ilerleme kaydedilmesinin, küresel ekonomiyi etkileyen ticaret gerginliklerini çözmeye yönelik kritik bir adım olduğunu belirtiyor. Ancak iki ülke arasındaki yumuşamanın üç ayın sonunda devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

ŞİRKET HİSELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Anlaşma sonrası, Çin’den ithalatı önemli derecede etkileyen şirketlerin ve çip üreticilerinin hisselerinde güçlü artışlar gözlemlendi. Amazon’un hisse değerleri yüzde 8’den fazla yükselirken, Dell’in hisseleri yaklaşık yüzde 8, Best Buy’ın hisseleri yüzde 6,6 ve Apple’ın hisseleri yüzde 6,3 oranında arttı. Çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri ise yüzde 5,4 yükseliş kaydetti. ABD Başkanı Trump’ın reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek için kararname imzalayacağını duyurmasından sonra başlangıçta değer kaybeden bazı ilaç şirketlerinin hisseleri, sektör genelindeki endişelerin azalmasıyla tekrar artış gösterdi. Merck’in hisseleri yüzde 6, Pfizer’in hisseleri yüzde 3,6, Bristol-Myers Squibb’in hisseleri yüzde 3,7 ve Eli Lilly’nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 oranında yükseldi. Analistler, yatırımcıların bu hafta ticaret müzakereleri ve nisan ayı enflasyon verilerine dikkatle odaklanacağını belirtiyor.

ALTIN VE PETROL PİYASALARINDAKİ HAREKETLER

ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmanın borsalarda yarattığı yükselişin etkisiyle, altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Tarifelerin açıklandığı 2 Nisan’dan bu yana yukarı yönlü hareket eden altın, güvenli liman talebinin azalması sonucu yüzde 2,7 gerileyerek ons başına 3.232,50 dolara düştü. Diğer yandan, küresel ticaretteki toparlanma beklentisi petrol fiyatlarını olumlu etkiledi. Brent petrol, yüzde 1,6 artışla varil başına 64,96 dolardan işlem gördü.